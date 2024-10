Luego de jugarse la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la selección chilena atraviesa uno de sus momentos más críticos a nivel futbolístico, ya que no ha podido obtener una victoria hasta el momento. Incluso, en la última jornada, los mapochos perdieron por goleada (4-0) ante Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, lo que generó rápidas críticas hacia los jugadores y Ricardo Gareca. Sin embargo, uno de los que salió en defensa del ‘Tigre’ fue el periodista argentino Martín Liberman, quien despotricó contra los seleccionados por su “floja” actuación en el partido. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO MARTÍN LIBERMAN SOBRE RICARDO GARECA EN LA SELECCIÓN CHILENA?

En la edición del 15 de octubre del canal de Martín Liberman, que se transmite a través de YouTube, el periodista argentino se refirió al desastroso desempeño que mostró la selección de Chile en su visita a Colombia por la fecha 9 de las Clasificatorias. El comunicador no dudó en defender a Ricardo Gareca, explicando que él no cuenta con los recursos suficientes para obtener buenos resultados, pero criticó a los jugadores de La Roja, tildándolos de “flojos”.

Martín Liberman salió a defender a Ricardo Gareca y despotricó contra los jugadores de la selección chilena. Foto: Captura

“Es lógico que se le reclame a Gareca. Chile fue a buscarlo por lo que hizo en dos Eliminatorias con el seleccionado peruano, pero cuando uno ve los partidos, también hay mucha responsabilidad de esta camada de flojos jugadores (...) Sé que hay buenos futbolistas en general en Chile, pero siento que no tiene nada si lo comparo con la generación que se está yendo o que ya se fue porque Gareca los dejó afuera. No exculpo a Gareca de las responsabilidades, porque claramente las tiene, pero creo que no tiene elementos ni recursos. Por más genios que seas, el que juega es el futbolista y, si no tienes la suficiente cantidad de jugadores con una riqueza determinada, no va a poder”, dijo Liberman.

¿CÓMO REACCIONÓ RICARDO GARECA SOBRE LA DERROTA DE LA SELECCIÓN CHILENA ANTE COLOMBIA?

Tras la dura derrota de la selección chilena en Colombia, Ricardo Gareca salió a declarar en conferencia de prensa. Los medios de comunicación que se encontraban presentes cuestionaron al técnico sobre su futuro en el banquillo de la Roja, a lo que el argentino afirmó que estaba afectado por la goleada de los cafeteros. Además, el DT señaló que meditará sobre la difícil situación de la selección en la tabla de posiciones, ya que se ubican en el último lugar con cinco unidades.

“No estoy acostumbrado a tomar resoluciones en caliente. Quiero pensar, quiero enfriarme. Es un proceso difícil, complicado, pero hoy no estoy para tomar una decisión. Necesito tranquilizarme, estar con mi cuerpo técnico, con los dirigentes, hay tiempo. Contestaré las preguntas que ustedes quieren, pero todo lo que tenga que ver con una decisión de abandonar el cargo, en estos momentos no estoy en condiciones de poder manifestarlo. Estoy acostumbrado a reflexionar. Yo soy el máximo responsable. El equipo tiene que tener reacción, una línea de juego, cosas que tienen que ver con la parte técnica. Eso me lleva a reflexionar”, detalló.

¿CUÁNTO GANARÍA RICARDO GARECA EN LA SELECCIÓN CHILENA?

En los últimos días, se reveló en Radio ADN de Chile que el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) se juntará con Ricardo Gareca con la finalidad de analizar lo que sería su futuro al mando de la selección sureña previo a la fecha doble de noviembre por Eliminatorias y el dinero que tendría que desembolsarle.

“Se habla de 3,3 millones de dólares en estos momentos, el costo de esta indemnización. Lo que esperan en la ANFP es que, si ven que Gareca no tiene las fuerzas para seguir y esto tiene que llegar hasta acá, se busca que se llegue a bajar este monto a 2 millones de dólares”, mencionaron en dicho medio, quienes resaltaron que el ‘Tigre’ cobra aproximadamente 3,7 millones de dólares anuales.