El ‘Puma’ José Luis Carranza es muy querido por los hinchas de Universitario. Y este cariño no solo está fundamentado por lo que hizo dentro del campo, sino también afuera, como cada vez que se pone frente al micrófono para defender con uñas y dientes al club merengue. A propósito de ello, fiel a su estilo, el exvolante crema ha vuelto a ser tendencia tras dedicarle unas polémicas palabras a Leao Butrón, quien días antes contó sobre una gresca que tuvo con el exjugador de la ‘U’ en su época de futbolista.

‘Puma’ Carranza le responde a Leao Butrón tras recordar pelea: “Respeto su trayectoria, es el capitán del descenso”

A Carranza le preguntaron en el programa ‘La Interna’ sobre lo dicho por Butrón. Lejos de querer estrechar lazos con el exguardameta del club victoriano, el ‘Puma’ arremetió contra él. “Nos metimos un par de puñetes y listo, nada más. Que hable, siempre le digo mongo”.

El 'Puma' Carranza le envió un mensaje a Leao Butrón. (Foto: Andina)

Luego, el resto del panel le dijo a Carranza que Butrón había expresado un respeto por su trayectoria, a lo que el excentrocampista de la ‘U’ dijo lo siguiente: “Respeto su trayectoria, es el capitán del descenso”.

El ídolo merengue también se refirió al cruce de palabras que tuvo con Bruno Marioni, gerente deportivo de la institución aliancista, en la previa de lo que significaría el triunfo merengue por 2-0 ante los ‘Íntimos’ en las semifinales del Torneo de Promoción y Reservas 2024. “Si quieren lo jugamos en Matute, o donde quieran ustedes”, le dijo Carranza al directivo aliancista.

Qué dijo Leao Butrón sobre el ‘Puma’ Carranza

En una entrevista para el podcast de Roberto Martínez, Butrón contó una anécdota en la que se fue a los golpes con el ‘Puma’. “Me dijo que no me metiera con su sobrino y me metió una cachetada. Yo estaba sorprendido, pero le respondí con un puñete”, empezó contando el exgolero de la San Martín.

Luego, Leao añadió: “Lo vi en la selección, le pedí disculpas porque me equivoqué. Hoy en día lo respeto mucho, es una persona espectacular”.

Leao Butrón fue uno de los arqueros más queridos por los hinchas de Alianza Lima. (Foto: GEC)

¿Cuántos títulos ganó Leao Butrón en su carrera futbolística?

Butrón fue campeón en tres oportunidades con Alianza Lima: 2003, 2004 y 2017. Además, también logró igual cantidad de campeonatos nacionales con San Martín (2007,2008 y 2010) y dos con Sporting Cristal (1995 y 1996).

Leao Butrón pidió disculpas a los hinchas de Universitario

En diálogo con Santiago Cafu Salazar para el podcast “Edición Limitada”, Leao Butrón explicó que es natural que tenga una rivalidad con Universitario de Deportes por ser hincha de Alianza Lima, pero no debería considerarse este hecho como una enemistad extrema. Para esclarecer su punto, indicó que si está sentado al lado de un hincha crema, es normal que cada uno quiera que gane su respectivo equipo, pero después de eso, no se debe generar problemas y ambos deben continuar con sus vidas.

“Me voy a reír si gana Alianza y se va a reír si gana la ‘U’. Es exactamente lo mismo. La vida es así, no pasa pada”, sostuvo el exarquero.

Acto seguido, reconoció que seguramente en varias ocasiones hizo bromas referentes al mundo de Universitario de Deportes que podrían haber sido excesivos, al punto de llegar a ofender. Sin embargo, indicó que sus comentarios surgen por la pasión del fútbol y resaltó que estos no tienen por qué afectar la vida de los demás.

“Seguramente alguna vez me he pasado con una broma, tengo que aceptarlo. (...) Pido las disculpas del caso, pero no pasa nada, es deporte. Yo amo a Alianza Lima, pero no puede ser un tema que te pueda mover la vida”, expresó el exportero de Alianza Lima.