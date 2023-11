Alianza Lima y Universitario de Deportes volverán a enfrentarse esta noche en una nueva final por un título nacional. En esta ocasión, en un estadio Alejandro Villanueva que estará lleno de gente, los dos equipos más populares del país lucharán por ganar la copa de la Liga 1 2023. En este contexto, en las últimas horas se generó bastante polémica por la designación de Edwin Ordoñez como árbitro principal del encuentro de este miércoles, esto debido al supuesto hinchaje aliancista de dicho juez. Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se refirió al tema.

¿Qué dijo Agustín Lozano sobre la designación de Edwin Ordoñez como árbitro principal del Alianza Lima vs. Universitario?

Lozano fue entrevistado por el canal de la Liga 1 Max e hizo hincapié en que se debe confiar en el profesionalismo de Ordoñez. “Los árbitros son profesionales y hay que confiar en el buen trabajo que realicen en esta final. En horas de la tarde, un grupo de hinchas de Universitario incómodos por la programación de árbitros, que es una autonomía de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR)”.

Asimismo, Lozano añadió: “Naturalmente, suele pasar este tipo de incomodidades. Como presidente puedo dar el mensaje de tranquilidad, que nuestros árbitros están preparados para dirigir una gran final y esperemos que sea una fiesta, la fiesta que quiere vivir el fútbol peruano”.

Por último, el cuestionado presidente de la FPF defendió a Ordoñez y justificó su designación como árbitro del clásico que decidirá al campeón nacional 2023. “Se ha designado al Edwin Ordóñez. Un prospecto un joven, que no le ha ido mal este año, le ha ido bien. Debemos dejarnos de decir que es hincha de uno o tal equipo, porque al final todos los peruanos, que nos gusta el fútbol, de algún club somos hinchas”.

¿Qué le deseó Jorge Fossati a Edwin Ordoñez, árbitro la final de la Liga 1, en la previa del Alianza Lima vs. Universitario?

El técnico uruguayo se dio un tiempo para hablar con los periodistas sobre la polémica que ha generado la oficialización de Ordoñez como árbitro del Alianza Lima vs. Universitario, tras hacerse públicas unas supuestas fotografías que revelarían que el juez es hincha aliancista.

“A mí en un primer momento me sorprendió el nombramiento de estos árbitros. De ahí me entero de que hay otros árbitros que no van a estar en el país, pero en definitiva y para ser concreto yo tengo que suponer que las autoridades del fútbol quieren lo mejor para el fútbol peruano. Si los han designado es porque creen que tienen la capacidad de hacerlo. En este caso que hay más de uno de los árbitros nombrados confesos hinchas (de Alianza Lima), no es que yo lo invente, pero hay imágenes claras, yo creo que es una gran oportunidad para ellos”, comentó el experimentado estratega.

Asimismo, Fossati manifestó que espera la mejor actuación de parte de los jueces encargados de imponer autoridad en el clásico de este miércoles 8 de noviembre. “Tengo que suponer que les dan la gran oportunidad de demostrar que son profesionales de verdad y que cuando entran a una cancha se despojan de cualquier camiseta y se ponen la camiseta de árbitro para administrar justicia, que eso es lo que tiene que hacer un árbitro. Ojalá que Dios los ayude y puedan hacerlo”.

Quién será el campeón de la Liga 1 2023, según la inteligencia artificial: ¿Universitario o Alianza Lima?

Ambos clubes buscarán tocar la gloria. Si bien los dos llegan con números parecidos y muy parejos en los futbolístico, la inteligencia artificial hizo un esfuerzo para ser lo más minuciosamente posible en su análisis y decretar a un eventual campeón de la Liga 1 2023.

Según la información recogida por Latina, la inteligencia artificial señaló que el campeón será Universitario. A continuación, te presentamos sus argumentos:

Forma reciente: Ambos equipos están en buena forma, pero Universitario ha tenido un ligero mejor rendimiento en los últimos partidos.



Lesiones: Ambos equipos tienen algunas bajas importantes por lesión, pero Universitario ha sido menos afectado.



Motivación: Ambos equipos están motivados para ganar el título, pero Universitario podría estar un poco más motivado, ya que busca ganar su primer título de Liga 1 en nueve años», se lee en la respuesta de la Inteligencia Artificial.

