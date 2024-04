Tras finalmente debutar con la selección peruana, Oliver Sonne fue una de las principales figuras de los dos últimos partidos amistosos de Perú contra Nicaragua y República Dominicana. No obstante, a pesar de las victorias, Reimond Manco no está convencido con el desempeño del nacido en Dinamarca, por lo que tuvo algunas declaraciones en contra de él.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Oliver Sonne?

En conversación con Horacio Zimmermann y durante uno de los más recientes programa de Cojo y Manco, Reimond Manco tuvo unas duras palabras contra Oliver Sonne tras su desempeño en los dos últimos partidos de la selección peruana. Sin tratar de suavizar lo que decía, mencionó que “preferiría convocar a Jhilmar (Lora), que a Sonne”. Para él, el lateral derecho de Sporting Cristal tiene un mejor juego que Oliver, sin embargo, “no tiene ojos verdes”.

“Ojalá la gente lo pidiera a Lora igual que a Sonne, ¿cuál es la diferencia?”, continuó. “La diferencia es que uno nació en Perú y otro en Dinamarca”. Ante la sorpresa de algunos de sus espectadores ante tales declaraciones, Manco y Zimmermann decidieron explayar sus opiniones para darse a entender mejor. Por ejemplo, señalaron que si Sonne fuera mejor por el simple hecho de haber sido entrenado en Europa, los equipos europeos no contratarían a tantos latinoamericanos.

Asimismo, dirigiéndose directamente a Sonne, afirmaron que si fuera tan bueno jugaría para la selección de futbol de Dinamarca. El presentador acotó, por su lado, que no lo convocaron ni para la sub 15, 17 ni 20 en su país natal, mientras que Manco recalcó que, para la edad que tiene, ya estaría jugando en otro equipo si fuera tan bueno como la gente lo quiere hacer ver.

¿Por qué Manco prefiere a Lora antes que Sonne?

“Me gusta mucho Lora, tiene casi la misma edad y ya jugó eliminatorias y en Copa Libertadores ha demostrado que no se orina”, expresó el ex futbolista. “No digo que Sonne sea malo ni que podría seguir siendo convocado si es que su presente en su equipo así lo dice”. Aunque pareciera que estaba tratando de suavizar sus anteriores declaraciones, luego continuó apoyando las de Zimmermann.

“Pero es verdad lo que dice Horacio, ¿ustedes no creen que es un poco raro de que con Juan (Reynoso) Sonne no jugaba de titular y ahora con Fossati tampoco?”. Posteriormente, señaló que, aunque Sonne destaca en el aspecto físico, parece ser que técnicamente no es una tan buena elección y eso explicaría por qué no ha sido titular con los dos últimos entrenadores de la selección peruana.

Por último, recalcó una vez más que actualmente Jhilmar Lora tiene un mejor nivel que Oliver Sonne bajo su consideración. “Está bien que Lora no tenga ojos azules o sea rubio, pero ahorita, hoy por hoy, tiene un mejor nivel definitivamente”.