Reimond Manco explota contra Jairo Concha tras derrota de la selección peruana: “¡No asumes, te escondes!”

Fiel a su estilo polémico y directo, Reimond Manco no se guardó nada y criticó duramente el accionar de Jairo Concha, volante de Universitario, en su más reciente participación en la derrota de la selección peruana por 2-1 ante Chile en Rusia. El ‘exjotita’ le reclamó su falta de protagonismo en la cancha.
“Para mí hay muchos jugadores que ya se les tiene que acabar el crédito, ¿no? A ver, para mí no se trata de jugar bien o jugar mal, porque eso pasa, es fútbol. El tema, y lo comentaba cuando recién llegué, pasa por un tema de personalidad. Creo yo que cuando tú tienes una personalidad como para asumir, las cosas se dan“, empezó diciendo Manco en ‘Juego Cruzado’.
“Cuando tú tienes una personalidad como para asumir, las cosas se dan. No necesitas ser un crack, no necesitas ser Christian Cueva o el Chorri Palacios, que tenían una magia diferente. Simplemente necesitas tener las ganas de querer asumir. Para mí, lo de Jairo Concha no es novedad, no quiere asumir, le cuesta. A ver, hay partidos donde necesitas pararte al lado del ‘6’ y pedir la pelota tú para tener, para darle oxígeno al equipo”, agregó el exAlianza Lima.
¿Qué más dijo Reimond Manco?
Por último, Manco le pidió a Concha tener la misma relevancia que en el cuadro crema. “Para asumir, simplemente dar un pase a cinco metros, dar un pase filtrado, cosa que él no lo hace, que no asume. O sea, de verdad yo creo que ya es momento de que se acaben los créditos y dejar de probar. La selección no es un equipo de prueba. Jairo, de verdad, tienes que hacer lo que haces en la ‘U’, cuando asumes. Pero en la selección no se te ha visto, no asumes, te escondes, por ahí tienes una oportunidad, haces un pase, pero no asumes. Y si no asumes, no estás para ser jugador de selección. O sea, simple y sencillo”.
