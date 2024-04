El futbolista peruano Reimond Manco ha revelado detalles sobre una oportunidad perdida en su carrera, al expresar que estuvo muy cerca de fichar por Sporting Cristal en la temporada 2013. ¿Qué más es lo que dijo el ex jotita sobre este tema? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber.

REIMOND MANCO DICE QUE SE QUEDÓ CON GANAS DE JUGAR EN SPORTING CRISTAL

El mediocampista peruano Reimond Manco ha compartido detalles sobre una oportunidad que estuvo a punto de materializarse en su carrera futbolística. En declaraciones recientes, reveló que estuvo cerca de fichar por Sporting Cristal en 2013, tras haber sostenido reuniones con altos directivos del club.

Sin embargo, a pesar de haber pactado cifras, las negociaciones no se concretaron y Manco no pudo unirse al equipo celeste.

El jugador lamentó no haber podido llegar a un acuerdo con Sporting Cristal, reconociendo que estas situaciones son comunes en el mundo del fútbol. Aunque estuvo a punto de vestir la camiseta del equipo del Rímac, Manco aseguró que respeta las decisiones que se toman durante las transferencias y que entiende la imprevisibilidad del deporte.

Además, Manco aclaró su posición sobre un posible fichaje con Universitario de Deportes, enfatizando que su prioridad es retomar su carrera como futbolista profesional y que el fanatismo debe quedar al margen en la toma de decisiones.

Aunque es hincha declarado de Alianza Lima, el jugador aseguró que está dispuesto a desempeñarse en cualquier club que le brinde la oportunidad de jugar al más alto nivel.

Es importante destacar que hoy por hoy, Reimond Manco fue oficializado como flamante fichaje de Unión Comercio y volverá a jugar en el balompié nacional.

QUÉ ES LO QUE DIJO REIMOND MANCO SOBRE SU SALIDA DEL PERSAS FC DE LA KINGS LEAGUE

“Para la gente que no sabe, yo cuando me fui a Persas me fui como jugador número 13. El jugador 13 normalmente se va por algunos partidos. Entonces, yo fui a los partidos que tuve que ir, jugué los partidos que tuve que jugar y luego me tuve que regresar porque ya tengo compromisos pactados”, dijo en primera instancia Reimond.

Luego, el volante añadió: “Todo lo que pasó en Persas fue bueno, chévere, bacán el campeonato, pero jugué lo que tenía que jugar. Nunca dije voy y me voy a quedar, no iba a jugar todos los partidos, por eso se decidió que fuera como jugador 13. Entonces, para que tengan un poco más de conocimiento y no estén hablando coj***”.

¿QUIÉN ES REIMOND MANCO?

Manco fue seleccionado el mejor jugador del Sudamericano Sub-17 en Ecuador 2007 y disputó el Mundial de dicha categoría. Tras ser figura, Manco fue adquirido por el PSV Eindhoven el 9 de febrero del 2008. Antes de llegar a Holanda, el peruano hizo su debut oficial a nivel profesional en el torneo peruano con Alianza Lima, donde demostró algunas de sus virtudes que lo hicieron ser elegido por encima de James Rodríguez como el futbolista más destacado en la mencionada competencia de menores.

El PSV tiene la costumbre de contratar delanteros jóvenes con gran futuro. Esto pasó en casos como los de los brasileños con Ronaldo, Romario y, salvando las distancias del caso, también con Jefferson Farfán en el 2004.

No queda duda que Manco apuntaba a ser una de las promesas del fútbol peruano y de la selección peruana que ya había empezado mal la Eliminatoria con los castigos a Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Andrés Mendoza y Santiago Acasiete por el escándalo en el Hotel Golf Los Incas. El joven de apenas 17 años era una esperanza ante los malos resultados.

Lamentablemente, Manco nunca despegó como se esperaba. Tuvo un paso discreto por múltiples clubes del extranjero. En el fútbol peruano tuvo buenos momentos, pero en ninguno pudo ser regular y, debido a algunos problemas extradeportivos, jamás se transformó en la ‘estrella’ que prometía ser.