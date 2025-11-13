Un nuevo proyecto comercial promete transformar un distrito histórico de Lima con la construcción de un moderno complejo que reunirá compras, entretenimiento y gastronomía en un solo espacio. Con una importante inversión privada, este centro comercial busca impulsar el desarrollo económico y turístico de la zona, al tiempo que ofrecerá una experiencia integral para miles de familias limeñas. Descubre cuál es la infraestructura en cuestión.

¿CÓMO SE LLAMA EL NUEVO CENTRO COMERCIAL Y DÓNDE SE CONSTRUIRÁ?

El proyecto llevará el nombre de Strip Center Lomas Plaza y se levantará en el distrito del Rímac, marcando un hito como el primer centro comercial moderno en la historia del distrito. La obra se desarrolla en una zona estratégica, próxima al ex Polígono de tiro del Cuartel Hoyos Rubio y a los nuevos condominios Altos del Rímac y Lomas del Rímac, áreas residenciales que reflejan la renovación urbana de la zona.

Con una inversión aproximada de S/ 80 millones, Lomas Plaza se perfila como un espacio clave para revitalizar la economía local. Su construcción comenzó oficialmente el 12 de noviembre de 2024, y estará bajo la operación inicial de la inmobiliaria Besco, que luego transferirá la gestión del centro comercial a nuevos inversionistas, según informa Perú Retail.

Lomas Plaza. | Foto: Perú Retail

¿QUÉ SERVICIOS Y TIENDAS TENDRÁ LOMAS PLAZA?

El complejo contará con más de 3,000 m² de área arrendable y presentará un formato strip center, más compacto y funcional que los malls tradicionales. Su diseño busca integrar tiendas, servicios y gastronomía en un entorno moderno, cómodo y de fácil acceso.

Entre las marcas ya confirmadas destacan dos tiendas ancla: un supermercado Metro, del grupo Cencosud, y un local de la cadena de gimnasios Smart Fit, de origen brasileño. Además, según información del diario Gestión, una cadena de pollería, una cadena de farmacias y otros tres operadores de rubros complementarios se encuentran en negociaciones avanzadas para incorporarse al proyecto. Esta diversidad de marcas garantiza una oferta integral de productos, servicios y entretenimiento para los vecinos del Rímac.

La inauguración de Lomas Plaza está prevista para mediados de 2026, y se espera que alcance un alto nivel de ocupación antes de su apertura oficial, consolidando a Besco como un actor relevante en el rubro comercial peruano.

Foto referencial.

¿QUÉ OTROS CENTROS COMERCIALES SE CONSTRUIRÁN EN EL PERÚ?

Además del futuro Lomas Plaza, la expansión comercial continúa en otras regiones del país. En Lima, la cadena Cencosud proyecta levantar un nuevo mall sobre el actual Metro La Hacienda, en San Juan de Lurigancho, lo que convertirá a este en el segundo centro comercial del distrito. En tanto, Proinversión anunció la ejecución de un centro comercial en Huaraz (Áncash), ubicado en el distrito de Independencia, con una inversión estimada de 62 millones de soles. Ambos proyectos apuntan a dinamizar la actividad económica y generar empleo local.

¿CUÁNTOS CENTROS COMERCIALES EXISTEN ACTUALMENTE EN EL PAÍS?

Según informa el diario La República, el Perú cuenta con 101 centros comerciales en operación, de los cuales 56 se ubican en Lima Metropolitana. Esto significa que más de la mitad de los malls del país están concentrados en la capital, consolidando su liderazgo como eje del comercio, el entretenimiento y el consumo familiar. Los centros comerciales se han convertido en espacios clave para la vida urbana y en una muestra del crecimiento sostenido del sector retail.