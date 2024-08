A pesar de la presencia de luz solar durante los días previos en algunas zonas de la Lima Metropolitana, los últimos días de agosto hicieron notar que todavía nos encontramos en invierno. Así, los ciudadanos de la capital experimentan nuevamente bajas temperaturas y los más recientes pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología de Hidrología (Senamhi) del Perú señalan que algunos distritos de la ciudad podrían experimentar fuertes lloviznas desde hoy, jueves 29 de agosto, hasta el sábado 31 del mismo mes. Descubre en esta zona de qué zonas se trata para que puedas estar prevenido.

¿ Cuáles son los distritos que experimentarán fuertes lloviznas hasta el 31 de agosto ?

De acuerdo con Senamhi, los últimos días de agosto traen consigo un incremento en la humedad del ambiente debido a la intensificación de los vientos del sur a lo largo de la costa peruana. Teniendo en cuenta que en la capital ya existen algunos distritos con altos niveles de humedad, es normal que esta situación genere la intensificación de las lloviznas propias del invierno.

La capital experimentará un nuevo descenso en las temperaturas y los distritos del sur de Lima experimentarán intensas lloviznas. Foto: Senamhi

Así pues, desde el servicio nacional advierten que los distritos afectados serán Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa el Salvador y Lurín, justamente aquellas zonas que se encuentran en el sur de la capital. Además, adelantan que los valores de lluvia podrían acercarse a los dos milímetros. Si bien este no puede parecer un valor muy alto, al llegar a extenderse por largos periodos podría llegar a afectar a diversos hogares.

Por si fuera poco, desde Senamhi también anunciaron que las lloviznas vendrán acompañadas de un nuevo descenso en las temperaturas. Se espera que durante los días la sensación se mantenga alrededor de los 16° C y los 20° C en aquellos días donde se asoma el sol. Sin embargo, algunas noches podrían ver las temperaturas llegar hasta los 12° C.

Actualmente el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana. Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).