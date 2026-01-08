Con el inicio oficial del verano en Perú, marcado desde el domingo 21 de diciembre, miles de personas han comenzado a acudir con mayor frecuencia a las playas del país para disfrutar de los días soleados y dar la bienvenida al 2026. En este contexto, una plataforma implementada por el Ministerio de Salud (Minsa) a comienzos de 2025 volvió a entrar en funcionamiento y ha llamado la atención al informar que cerca de 20 zonas del litoral han sido calificadas como aptas desde el punto de vista sanitario, permitiendo su uso recreativo en condiciones saludables.

¡Información IMPORTANTE! Conoce las 19 playas que el MINSA considera aptas para bañistas para este verano 2026

Tras la más reciente evaluación sanitaria, solo 19 playas del litoral peruano han sido autorizadas para operar con normalidad durante la temporada de verano, al haber obtenido la bandera azul, distintivo que certifica condiciones adecuadas para el uso recreativo.

Para quienes buscan información confiable antes de elegir su destino, el Ministerio de Salud pone a disposición la plataforma “Verano Saludable”, donde es posible consultar el listado actualizado de playas aptas, los criterios evaluados y otros detalles clave que garantizan una visita segura.

Según los reportes oficiales difundidos por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), estas 19 playas —ubicadas en su mayoría en Lima Metropolitana— fueron calificadas como saludables al cumplir con estándares de calidad microbiológica del agua, limpieza del entorno y disponibilidad de servicios higiénicos, convirtiéndose en opciones ideales para disfrutar del sol.

ANCÓN

- Playa Hermosa

- Playa San Francisco Chico

BARRANCO

- Playa Los Pavos

- Playa Barranco

CHORRILLOS

- Playa Pescadores

- Playa La Sombrilla (Sector Chorrillos)

MIRAFLORES

- Playa Tres Picos

- Playa La Pampilla II

- Playa Miraflores

- Playa Redondo II

- Playa Redondo I

- Playa Los Delfines

- Playa Estrella

PUNTA HERMOSA

- Playa El Silencio

- Playa Caballeros

- Playa Punta Hermosa

PUNTA NEGRA

- Playa Punta Negra

SANTA MARÍA DEL MAR

- Playa Santa María

- Playa Embajadores

El Minsa como ente especializado, también brinda recomendaciones dirigidas a bañistas, promoviendo así el uso de protectores solares con 50 FPS que deben “complementarse con el uso de sombreros o gorras, gafas de sol con nivel de filtro 3 o 4″, y asimismo evitar la “exposición al sol en las horas de mayor incidencia, entre las 10 a.m. y las 4 p.m.”.

¿Qué requisitos debe cumplir una playa para ser saludable?

Una de las temporadas anuales más esperadas por los peruanos, es sin duda el verano como estación astronómica que figura asociada a la playa, y por lo cual previamente debes evaluar ciertas características evaluadas por el Minsa con miras al 2026.

Desde el Agua Dulce chorrillano, el biólogo Carlos Collantes, integrante del equipo técnico del Área de Playas y Piscinas de la Digesa, manifestaba puntualmente a mediados de diciembre de 2024, que tanto la calidad del agua como la “presencia de servicios higiénicos”, y también limpieza, conforman los 3 criterios básicos mediante los cuales se termina verificando si el litoral cuenta con los “tachos para la basura y la arena no está contaminada con residuos sólidos”.

Si la playa evaluada cumple con las características apropiadas para recibir a bañistas, el Minsa colocará en la entrada correspondiente, una bandera de color azul, y de lo contrario, identifícalo mediante tonalidad roja.

Con respecto al trabajo realizado para determinar la calidad del agua, resulta importante destacar que dicho proceso conlleva la toma de “una muestra representativa de 500 mililitros en contracorriente”, finalmente enviado en una cadena de frío a un laboratorio donde se “verifica si los coliformes termotolerantes cumplen con los rangos permitidos”.

A propósito del verano 2026 que inició oficialmente el domingo 21 de diciembre a las 10.03 de la mañana, te recordamos que el Minsa pone a tu disposición la plataforma mediante la cual puedes revisar listado actualizado de playas calificadas como saludables a nivel nacional, pudiendo hasta filtrar información por departamento, provincia y distrito.