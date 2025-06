No cabe duda de que Luz Marina Bacigalupo Salas o conocida artísticamente como Lucy Bacigalupo es una de las actrices cómicas más reconocidas en el país. Con décadas de trayectoria en la televisión, la imitadora peruana formó parte de recordados programas como Choloshow (1993), JB Noticias (1994–1996) y Risas de América (1997–2004 y 2012), siendo Gisela Valcárcel y Andrea Montenegro algunas de las más populares. Sin embargo, en los últimos días su nombre ha cobrado relevancia en los medios de espectáculos y redes sociales, debido a que es la próxima invitada al sillón rojo de ‘El valor de la verdad’. En esta nueva edición, la actriz contará pasajes inéditos de su vida personal y los difíciles momentos que atravesó por una intervención quirúrgica que por poco le cuesta la vida. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PREGUNTAS RESPONDERÁ LUCY BACIGALUPO EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD?

Este domingo 22 de junio, la nueva invitada que se sentará en el temido sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ será la reconocida actriz Lucy Bacigalupo, donde responderá una serie de preguntas relacionada a su vida privada, amorosa y de episodios que no se saben hasta el momento. Según el avance del programa, la imitadora narrará los difíciles momentos que atravesó cuando fue operada de la columna el año pasado y la negligencia médica que sufrió en el Hospital Rebagliati que casi le cuesta la vida. Así también contará el infierno que vivió con su expareja, una relación, al parecer, lleno de conflictos y violencia, dejándole marcada para toda la vida.

“Fue horrible porque me sentía tirada en el piso… me sentía horrible. Perdón, pero es muy difícil recordar”, revela. Incluso, la rubia confiesa que mientras estaba embarazada sufrió una fuerte traición de su esposo, argumentando que es una herida que no puede sanar. “Fueron segundos terribles, era como una película de terror. Eso lo tengo acá (señala el pecho) y es parte de un tema que todavía no puedo superar”, sostiene. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores fue la pregunta que le hizo Beto Ortiz sobre si en algún momento intentó quitarse la vida. Sin duda, este episodio generará diversas reacciones entre los televidentes. A continuación, algunas de las interrogantes que tendrá que responder la actriz cómica:

¿Sentiste que te morías cuando despertaste de la operación?

¿Te golpeaba tu exesposo?

¿Te engañaba tu esposo cuando estabas embarazada?

¿Has querido suicidarte?

Es importante mencionar al público en general que desee sintonizar el programa concurso, que este inicia a las 9:45 p. m., podrá hacerlo a través de la señal de Panamericana Televisión, disponible en el canal 5 y 705 HD de Movistar y Claro, para no perderse las sorprendentes declaraciones de Lucy Bacigalupo. Asimismo, también estará habilitado por medio de YouTube en los canales oficiales, a fin de que nadie se pierda esta entretenida entrevista que, sin duda, sacará más de una polémica y críticas no solo en las redes sociales, sino también en los medios.