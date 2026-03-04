Para mantenernos saludables es importante tomar conciencia de cómo nos alimentamos y qué habitos pasamos a los más pequeños de la casa que aún no tienen conocimiento sobre la relación entre una vida saludable y la ingesta de alimentos. La salud viene de un balance entre la correcta alimentación, el ejercicio y la energía para mantenernos activos. La obesidad se ha convertido en un problema grave e incontrolable en el mundo. Hoy en día en el Perú, según un informe del Minsa, el 58% de la población tiene sobrepeso. Por ello, cada 4 de marzo se celebra el Día Mundial de la Obesidad con el objetivo de concientizar a la población sobre el terrible daño que le puede causar a nuestro organismo.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DE LA OBESIDAD?

El Día Mundial de la Obesidad se encuentra liderado por la Federación Mundial de la Obesidad y sus miembros mundiales que la integran. De acuerdo con la información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante los últimos años, la obesidad ha logrado alcanzar índices epidémicas en el mundo. De esta manera, se estima que a partir de 1975 esta terrible enfermedad se ha triplicado, logrando que en 2016, más de 1.900 millones de adultos lo sufran así como 340 millones de niños y adolescentes.

¿CÓMO PREVENIR LA OBESIDAD?

A continuación, te presentamos cuatro consejos que brindó el Instituto Nacional de Salud (INS) para prevenir la obesidad en la ciudadanía:

Alimentación adecuada: Se debe lograr una dieta rica en frutas, agua, fuente proteica y como cereales, tubérculos o leguminosas, sin añadir sal, ni azúcar, ni aceite en exceso al preparar los alimentos. En este regreso a clases, las loncheras de los niños aportan del 10 al 15% de los requerimientos energéticos, por eso es importante preparar alimentos de manera balanceada.

Se debe lograr una dieta rica en frutas, agua, fuente proteica y como cereales, tubérculos o leguminosas, sin añadir sal, ni azúcar, ni aceite en exceso al preparar los alimentos. En este regreso a clases, las loncheras de los niños aportan del 10 al 15% de los requerimientos energéticos, por eso es importante preparar alimentos de manera balanceada. Realizar actividad física: El ejercicio regular ayuda a quemar calorías, fortalece los músculos y promueve un metabolismo activo en los niños. Además, fomenta hábitos de vida saludables, reduce el riesgo de enfermedades relacionadas con la obesidad y mejora la salud mental y emocional de los niños, creando una base sólida para su bienestar a largo plazo.

El ejercicio regular ayuda a quemar calorías, fortalece los músculos y promueve un metabolismo activo en los niños. Además, fomenta hábitos de vida saludables, reduce el riesgo de enfermedades relacionadas con la obesidad y mejora la salud mental y emocional de los niños, creando una base sólida para su bienestar a largo plazo. Horas de sueño adecuadas: Dormir adecuadamente es crucial para prevenir la obesidad infantil, ya que influyen en las hormonas del apetito, controlan los antojos de alimentos y promueven un rendimiento cognitivo óptimo, contribuyendo a hábitos de vida saludables y a la prevención de la obesidad en los niños.

Dormir adecuadamente es crucial para prevenir la obesidad infantil, ya que influyen en las hormonas del apetito, controlan los antojos de alimentos y promueven un rendimiento cognitivo óptimo, contribuyendo a hábitos de vida saludables y a la prevención de la obesidad en los niños. Acudir al nutricionista: Acudir a un especialista proporciona orientación especializada en hábitos alimentarios saludables, asegurando una dieta equilibrada y adecuada para el crecimiento. Además de ayudar a identificar posibles desafíos alimenticios y mediante estrategias personalizadas para mantener un peso saludable.

DATOS IMPORTANTES DE LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO