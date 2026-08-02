Una nueva etapa comienza en la vida de Cati Caballero. La exmodelo, actriz, empresaria y recordada presentadora de televisión se prepara para convertirse en abuela a los 45 años, una noticia que ha despertado el interés de sus seguidores. Su nombre alcanzó gran popularidad durante su paso por el elenco de modelos del programa R con R, donde se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la pantalla. Hoy, lejos de los reflectores, celebra un momento que marcará un nuevo capítulo en su historia familiar.

La también empresaria ha contado en diversas entrevistas que contrajo matrimonio a los 17 años con el piloto Hugo Feldmuth y que, apenas un año después, experimentó la maternidad con el nacimiento de su primera hija. Aquella decisión transformó por completo el rumbo de su vida y, con el paso del tiempo, optó por dejar la televisión para dedicarse a su familia y a sus emprendimientos. Casada y madre de tres hijos, mantiene una activa presencia en redes sociales, donde comparte experiencias relacionadas con la vida familiar, el matrimonio y el crecimiento personal.

Debido a la noticia, Cati Caballero no ocultó la felicidad que le embarga, por lo que esto fue lo que hizo

La emoción desbordó a Cati Caballero, quien recurrió a sus redes sociales para compartir una de las noticias más importantes de su vida: muy pronto se convertirá en abuela. El anuncio despertó una ola de reacciones entre sus seguidores y diversas figuras del espectáculo, que no tardaron en expresarle sus felicitaciones y buenos deseos. La exmodelo decidió revelar este nuevo capítulo personal en un ambiente cargado de ilusión, mientras realizaba los preparativos para la llegada del bebé. Su mensaje estuvo marcado por la sinceridad y la alegría de la espera.

La confesión quedó registrada en un video grabado dentro de una tienda de ropa y accesorios para bebés, donde explicó que ya alista todo para el nacimiento de su nieto. “Estoy a solo un mes de mi viaje a México y ya les conté que... voy a ser abuela. ¡Ay! Todavía me cuesta decirlo”, reconoció la empresaria, visiblemente conmovida. Sus palabras reflejaron la emoción que vive a pocas semanas de emprender el viaje para acompañar a su familia en este momento especial. La publicación recibió cientos de mensajes de cariño y felicitaciones por esta nueva etapa en su vida.

¡Muy precavida! Al saber que sería abuela, junto a su hija, decidió comprar artículos para recién nacidos

En medio de los preparativos para la llegada de su primer nieto, Cati Caballero recordó que aprovechó la reciente visita de su hija a Lima para revisar juntas la lista de artículos que necesitará el bebé. Aunque lograron avanzar con varias compras, algunos productos quedaron pendientes, por lo que la exmodelo decidió regresar a la tienda para completar todo antes del nacimiento. Su intención, explicó, es que no falte ningún detalle cuando llegue el esperado momento. La futura abuela vive esta etapa con entusiasmo y dedicación.

Durante su recorrido por el establecimiento, la empresaria no ocultó su asombro por la enorme variedad de artículos disponibles para recién nacidos. “Siento que hoy en día es una locura la cantidad de cosas que hay para bebés. Cuando nacieron mis hijos, tampoco es que haya sido ‘uff’, pero, de repente, todo era más básico. Ahora hay demasiadas cosas para el bebé y es una locura porque uno quisiera llevarse todo”, señaló, dejando en evidencia el contraste entre su experiencia como madre y la oferta actual de productos infantiles.

¿Cómo reaccionaron todos sus seguidores en las redes y las personas que quieren mucho a Cati Caballero?

La noticia de que Cati Caballero está próxima a convertirse en abuela continúa despertando muestras de cariño en las redes sociales, donde la empresaria mantiene una comunicación constante con sus seguidores. Decenas de usuarios han resaltado su energía, elegancia y la actitud positiva con la que afronta esta nueva etapa de su vida. A sus 45 años, la exmodelo recibe felicitaciones de quienes celebran junto a ella la llegada de un nuevo integrante a su familia. Cada publicación refleja la emoción con la que vive la espera de su primer nieto.

A través de sus plataformas digitales, Caballero también ha convertido este momento en una oportunidad para destacar la importancia de los lazos familiares y el acompañamiento en las etapas más significativas de la vida. Además de compartir detalles sobre los preparativos para la llegada del bebé, ha motivado a otras madres y abuelas a relatar sus propias experiencias. De esa manera, ha generado un espacio de intercambio en el que predominan las historias de maternidad, unión familiar y apoyo entre generaciones.