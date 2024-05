Así reaccionó Karla Tarazona tras el ingreso de Christian Domínguez a “Préndete”

Durante estos días, Christian Domínguez sigue causando polémica en la farándula peruana debido a que este lunes 6 de mayo sería presentado oficialmente como conductor de televisión en ‘Préndete’, luego de una controversial salida de ‘América Hoy’ a causa de un ampay donde sale con una mujer llamada Mary Moncada. Ante ello, Karla Tarazona mostró su sorpresa e incomodidad por esta decisión que tomó el equipo de producción y se pronunció al respecto.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE KARLA TARAZONA ANTE EL INGRESO DE CHRISTIAN DOMINGUEZ A ‘PRÉNDETE’?

Este viernes 3 de mayo el programa ‘Préndete’ que se transmite a través de Panamericana TV lanzó un anuncio promocional revelando al tercer conductor donde sale Christian Domínguez en sus diferentes facetas, ya sea como bailarín o cantante. “Este lunes, a las 10:15 de la mañana, todos lo comentaban y ahora él será el tercer integrante de ‘Préndete’”, menciona el clip.

De esta manera, Karla Tarazona, expareja del cantante, tomó la decisión de pronunciarse e hizo notar su molestia con la producción del magazine ya que nunca le avisaron acerca de las modificaciones. ”Estoy indignada porque no es posible que a última hora se nos digan las cosas. Somos un equipo y antes debimos tener una conversación con los cambios que se vendrían”, dijo la también conductora de radio.

“Con ese tatuaje me dijeron mucho, hubiesen elegido un tatuaje que esté no sé en el cuello. En este programa ni amigos hay. La verdad no creo que sea cierto porque me hubieran dicho antes”, comentó Tarazona muy incómoda.

¿QUÉ DIJO KURT VILLAVICENCIO SOBRE KARLA TARAZONA?

Kurt Villavicencio o también conocido como ‘Metiche’ utilizó su programa ‘Todo se Filtra’ para opinar acerca de la actitud de su compañera Karla Tarazona cuando se enteró mediante un video promocional que el integrante de la Orquesta Internacional ingresará como presentador a ‘Préndete’ desde este lunes.

Asimismo, la que también se unió a las críticas fue Génesis Tapia, quien se encontraba en el set, resaltando que Tarazona es actriz cómica por lo que podría ser parte de su carácter artístico. Aunque, ‘Metiche’ sostuvo que la ex del cumbiambero siempre está atenta a los tatuajes de Domínguez cada vez que va a recoger a su hijo.

“Es notable cómo identifica los tatuajes. Con el tiempo, Christian ha adquirido más tatuajes, y ella los observa detenidamente cuando él va a recoger a su hijo, a pesar de que Karla ha afirmado que no tienen una relación sentimental”, expresó.