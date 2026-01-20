20th Century Studios presentó el tráiler oficial de “¡AYUDA!”, un intenso thriller psicológico con humor negro que promete mantener al espectador en constante tensión. El adelanto muestra una historia cargada de ironía, conflictos humanos y situaciones extremas, donde la supervivencia depende tanto del ingenio como de la capacidad de dejar atrás viejos rencores.

La película apuesta por un tono inquietante, con momentos incómodos y diálogos afilados, características que se reflejan claramente en su tráiler y que anticipan una experiencia cinematográfica diferente a la habitual.

¿De qué trata “¡AYUDA!”?

La historia sigue a dos colegas que quedan varados en una isla desierta tras ser los únicos sobrevivientes de un accidente aéreo. Aislados de toda civilización, deberán enfrentar no solo las amenazas del entorno, sino también sus propios conflictos personales.

En la isla, los protagonistas se ven obligados a superar antiguos resentimientos y aprender a trabajar juntos para mantenerse con vida. Sin embargo, más allá de la supervivencia física, “¡AYUDA!” plantea una batalla psicológica de voluntades e ingenio, donde el humor negro juega un papel clave para intensificar el drama y la incomodidad.

Sam Raimi regresa con un thriller psicológico distinto

La dirección está a cargo de Sam Raimi, el visionario cineasta conocido por desafiar los límites del género y mezclar tensión, terror y humor de forma única. En “¡AYUDA!”, Raimi vuelve a explorar la psicología humana en situaciones extremas, apostando por una narrativa claustrofóbica y provocadora.

Su sello personal se percibe en el ritmo, el manejo del suspenso y la forma en que el humor oscuro se convierte en una herramienta narrativa esencial dentro del relato.

Fecha de estreno de “¡AYUDA!” en Perú

“¡AYUDA!” llegará a los cines de Perú el 29 de enero de 2026, con estreno exclusivo en salas. La cinta se perfila como una de las propuestas más originales del inicio del año, combinando thriller psicológico y humor negro bajo el sello de 20th Century Studios.

Ficha técnica de “¡AYUDA!”