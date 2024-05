América Televisión se prepara para realizar un ‘crossover’ que emocionará a miles de familias peruanas. Hablamos del cruce de las ficciones de “Al fondo hay sitio” y “Los otros Concha”, dos de las series más exitosas y populares de la cadena televisiva y Del Barrio Producciones. Ambas teleseries unirán sus historias y personajes en un capítulo especial. A continuación, te contamos todos los detalles de este evento.

¿DE QUÉ TRATARÁ EL CAPÍTULO ESPECIAL QUE UNIRÁ A “AL FONDO HAY SITIO” Y “LOS OTROS CONCHA”?

Todavía no se conoce la trama o interacción que tendrán los personajes de las referidas ficciones, pero se prevé que Paul Martin, Tula Rodríguez, Mónica Sánchez y Carlos Solano sean los que aparezcan, puesto que ellos se manifiestan en el avance de dicho episodio.

En el clip promocional se puede ver a Emilio Concha (Paul Martín) llegando a la casa de Charito (Mónica Sánchez) en las Lomas, donde la encuentra barriendo. Ambos personajes se quedan mirando, cuando la matriarca de los Gonzáles lanza la siguiente pregunta: “¿Tú y yo, no, nos conocemos?”. Luego, detrás de ellos aparece Estela Vargas (Tula Rodríguez), que los ve conversando y procede a comentar, fastidiada y con los brazos cruzando, lo siguiente: “Mira este Concha”, refiriéndose a Emilio. Por último, y no menos importante, también participa de la promoción el popular Félix (Carlos Solano).

Por otro lado, según imágenes filtradas por los propios actores de las ficciones, también aparecerías los personajes Josephine (Sirena Ortiz), Guido (Miguel Dávalos) y Max (Amil Mikati) de “Los otros Concha”, y Tito (Laszlo Kovacs) y Teresita (Magdyel Ugaz) de “Al fondo hay sitio”, quienes tendrán interacción dentro de un bus.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL CAPÍTULO ESPECIAL DE “AL FONDO HAY SITIO” Y “LOS OTROS CONCHA”?

La colaboración entre ‘Al fondo hay sitio’ y ‘Los otros Concha’ se transmitirá el siguiente lunes 6 de mayo a las 8:45 p.m. en una “edición imperdible”, según describe el canal de Pachacamac. La emisión del episodio crossover se da justo cuando la serie “Pituca sin lucas” de Latina Televisión emitirá su capítulo de estreno.

Es importante señalar que esta no es la primera vez que “Al fondo hay sitio” se junta con otra ficción. En el pasado, uno de sus personajes tuvo una aparición en la teleserie “De vuelta al barrio”.

¿CÓMO VER EL EPISODIO ESPECIAL DE “AL FONDO HAY SITIO” Y “LOS OTROS CONCHA”?

Si no estás en casa en el horario de estreno del capítulo y no deseas perderte ningún detalle de este cruce de ficciones, puedes observarlo vía streaming a través de la plataforma América TV GO, el cual es completamente gratuito.

¿QUÉ ES UN CROSSOVER?

Un crossover vendría a ser el cruce de elementos de dos o más proyectos de ficción que originalmente no están vinculadas del todo, ya sea porque sus historias eran completamente ajenas cuando empezaron o porque ocurrían en universos o franquicias diferentes. Siendo más específicos, un crossover toma personajes o escenarios de cada ficción y los coloca en el mismo contexto. Esto se ha visto en series recurrentemente en series de Disney o películas de Marvel.