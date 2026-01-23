Del mundo musical al fútbol amateur. Jonatan Rojas, apodado el ‘felino de la cumbia’, se unió oficialmente a Unión Nacional FC, equipo que competirá en la Liga Distrital de Mi Perú, en el Callao. El club se prepara con la vista puesta en la Copa Perú 2026, el torneo más importante del fútbol no profesional en el país. A continuación, te contamos los detalles.

¡De la cumbia a la cancha! Jonatan Rojas, “el felino”, sorprende al anunciar que jugará la Copa Perú 2026

El equipo del Callao comunicó la llegada del vocalista de los Hermanos Yaipén mediante sus plataformas digitales. La publicación despertó gran revuelo entre los fanáticos del músico, quien rápidamente expresó su agradecimiento por la invitación a formar parte del club.

“Es algo diferente para mí, pero lo asumo con mucha responsabilidad. Sé lo que significa esta insignia y este club. Vengo dispuesto a darlo todo. Se vienen grandes cosas, cosas bonitas”, dijo Rojas en su presentación.

“Te tenemos fe”, “Es momento de demostrar”, “Ojalá te vaya bien”, “Ojalá juegues como cantas”, fueron algunas de las frases de los hinchas de Unión Nacional FC en las redes sociales.

¡Emotivo! Jesús Barco le dedica sentidas palabras de apoyo a Melissa Klug por complicada situación de Samahara Lobatón: “Lo estás haciendo bien”

Jesús Barco volvió a usar sus redes para enviar un mensaje de respaldo a Melissa Klug, madre de su hija. La publicación se da en medio de una situación delicada para la familia, tras la denuncia por agresión que involucra a Bryan Torres, ex pareja de Samahara Lobatón. Desde su espacio, el futbolista resaltó la actitud firme de la empresaria, quien ha asumido un rol activo en la defensa de su hija y en la búsqueda de justicia.

Mediante un video difundido en TikTok, el deportista publicó una imagen junto a la conocida ‘Blanca de Chucuito’ y acompañó el gesto con palabras llenas de cariño y respeto. En su mensaje, resaltó la fortaleza, constancia y determinación de la empresaria, dejando en evidencia que cuenta con su respaldo absoluto en medio de la situación que atraviesa su hija.

“Orgulloso de ti, porque lo estás haciendo bien y tu lucha diaria en tu vida y no rendirte hace que no deje de admirarte. Sigue adelante, lucha por las cosas que quieras en la vida aunque todo se complique. Vas a mirar al costado y estaré contigo en todo momento. Te amo mi amor”, dice el mensaje publicado por Barco.

Melissa Klug explota contra Abel Lobatón por su actitud tras lo sucedido con Samahara: “Lo ha debido de encontrar y darle la misma paliza”

Melissa Klug arremetió contra Abel Lobatón en el programa ‘Amor y fuego’, criticando su pasividad tras la agresión sufrida por su hija Samahara a manos de Bryan Torres. La empresaria mostró su indignación frente a lo que considera una falta de carácter del exfutbolista para proteger a su primogénita ante un hecho tan grave.

Durante la entrevista, Klug reveló detalles de la tensa comunicación con su expareja y la preocupante negativa de la influencer a tomar medidas legales contra el cantante, a pesar del respaldo de su entorno cercano. A continuación, te contamos qué dijo.