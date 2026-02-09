“Dorohedoro” Temporada 2: Fecha de estreno confirmada

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Tras años de incertidumbre, se ha confirmado oficialmente que la Temporada 2 de Dorohedoro llegará a las pantallas en abril de 2026. La obra de culto de Q Hayashida, que cautivó a la audiencia con su estética oscura, humor negro y gyoza, promete una secuela aún más “caótica y sangrienta”, según el propio equipo de producción.
Fecha de estreno de Dorohedoro Temporada 2 en Japón y Perú
La espera termina este año. La cuenta oficial del anime y el sitio web renovado han anunciado que el debut de los nuevos episodios será el miércoles 1 de abril de 2026. Debido a la diferencia horaria, la fecha se desglosa de la siguiente manera:
- Japón: 1 de abril de 2026 (11:00 PM JST).
- Perú y México: 1 de abril de 2026 (Mañana del miércoles).
Sinopsis de la Temporada 2 de “Dorohedoro”
Tras los impactantes eventos que sacudieron la Mansión de En, el caos en The Hole y el mundo de los hechiceros está lejos de terminar. Caiman, el hombre con cabeza de lagarto e inmunidad a la magia, continúa su búsqueda desesperada por recuperar sus recuerdos y descubrir la identidad del hechicero que lo maldijo.
En esta nueva entrega, la guerra entre la Familia En y los “Ojos Cruzados” escala a niveles catastróficos. Mientras Nikaido lucha por ocultar su verdadera naturaleza como una poderosa hechicera del tiempo, nuevos secretos sobre la creación de The Hole y la verdadera forma del misterioso hombre dentro de la boca de Caiman comienzan a revelarse. Entre platos de gyoza, sangre y una atmósfera surrealista, la línea entre aliados y enemigos se vuelve más borrosa que nunca. ¿Podrá Caimán recuperar su rostro original antes de que el mundo se sumerja en la oscuridad total?
Ficha Técnica
- Título: Dorohedoro (Temporada 2)
- Obra Original: Manga escrito e ilustrado por Q Hayashida.
- Estudio de Animación: MAPPA (reconocido por Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man).
- Dirección: Yuichiro Hayashi.
- Composición de la serie (Guion): Hiroshi Seko.
- Diseño de Personajes: Tomohiro Kishi.
- Banda Sonora: (K)NoW_NAME.
- Géneros: Seinen, Acción, Fantasía Oscura, Ciencia Ficción, Comedia Negra.
- Clasificación: R - 17+ (Contiene violencia explícita, gore y lenguaje fuerte).
- Formato: Serie de TV (aproximadamente 12 episodios estimados).
- Distribución Internacional: Netflix.