“Dorohedoro” Temporada 2: Fecha de estreno confirmada

Tras años de incertidumbre, se ha confirmado oficialmente que la Temporada 2 de Dorohedoro llegará a las pantallas en abril de 2026. La obra de culto de Q Hayashida, que cautivó a la audiencia con su estética oscura, humor negro y gyoza, promete una secuela aún más “caótica y sangrienta”, según el propio equipo de producción.

Fecha de estreno de Dorohedoro Temporada 2 en Japón y Perú

La espera termina este año. La cuenta oficial del anime y el sitio web renovado han anunciado que el debut de los nuevos episodios será el miércoles 1 de abril de 2026. Debido a la diferencia horaria, la fecha se desglosa de la siguiente manera:

Japón: 1 de abril de 2026 (11:00 PM JST).

1 de abril de 2026 (11:00 PM JST). Perú y México: 1 de abril de 2026 (Mañana del miércoles).

Sinopsis de la Temporada 2 de “Dorohedoro”

Tras los impactantes eventos que sacudieron la Mansión de En, el caos en The Hole y el mundo de los hechiceros está lejos de terminar. Caiman, el hombre con cabeza de lagarto e inmunidad a la magia, continúa su búsqueda desesperada por recuperar sus recuerdos y descubrir la identidad del hechicero que lo maldijo.

En esta nueva entrega, la guerra entre la Familia En y los “Ojos Cruzados” escala a niveles catastróficos. Mientras Nikaido lucha por ocultar su verdadera naturaleza como una poderosa hechicera del tiempo, nuevos secretos sobre la creación de The Hole y la verdadera forma del misterioso hombre dentro de la boca de Caiman comienzan a revelarse. Entre platos de gyoza, sangre y una atmósfera surrealista, la línea entre aliados y enemigos se vuelve más borrosa que nunca. ¿Podrá Caimán recuperar su rostro original antes de que el mundo se sumerja en la oscuridad total?

Ficha Técnica