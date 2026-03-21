La reciente polémica que involucra a Said Palao continúa generando reacciones en el mundo del espectáculo, luego de que se difundieran imágenes del chico reality en una comprometedora situación durante un viaje a Argentina. El tema tomó mayor fuerza cuando el integrante de ‘Esto es guerra’ apareció en televisión para pedir disculpas públicas a su esposa Alejandra Baigorria. En este contexto, diversas figuras del espectáculo han alzado su voz para expresar su respaldo a la empresaria de Gamarra, quien atraviesa un momento de vulnerabilidad personal tras la exposición de su pareja en situaciones de juerga y cercanía con otras mujeres. Una de las opiniones más contundentes ha sido la de Daniela Darcourt, no solo cuestionó la actitud de Palao, sino que también envió un mensaje directo a Baigorria, mostrando empatía por lo que estaría atravesando. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ CONSEJO LE DIO DANIELA DARCOURT A ALEJANDRA BAIGORRIA?

La salsera no dudó en dirigirse directamente a la empresaria para brindarle palabras de aliento en medio del escándalo. “Si tu matrimonio se acaba no vas a dejar de ser la mujer que eres”, expresó en el programa digital ‘Q’ Bochinche’, resaltando que su valor personal no depende de la relación.

Asimismo, buscó reforzar su mensaje con un enfoque positivo sobre el futuro sentimental de Baigorria. “Créeme que si te queda sola aún más vas a atraer con esa energía increíble a personas que sí valgan la pena”, comentó, dejando entrever que el fin de una relación no necesariamente implica una pérdida, sino una oportunidad.

¿CÓMO REACCIONÓ DANIELA DARCOURT ANTE LAS DISCULPAS DE SAID PALAO?

Según recoge el diario La República, la cantante fue bastante crítica con la forma en que el chico reality decidió afrontar la situación públicamente. “Este es el típico manipulador, narcisista de la psicología inversa”, afirmó, cuestionando la intención detrás de sus palabras.

Además, consideró que la exposición mediática no era el camino adecuado para resolver un conflicto personal. “Yo si fuera hombre ni siquiera me hubiera presentado en el programa, habría hecho un video quizá más extenso diciendo ‘ahora voy a resolver las cosas con la persona que aún es mi esposa’”, sostuvo, marcando distancia con la decisión de Palao de disculparse en televisión.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL AMPAY?

El hecho ocurrió en Argentina, específicamente en el barrio de Palermo. La cronología de los hechos comenzó cuando los protagonistas, Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y Francho Sierralta, se instalaron en un AirBNB con piscina, lugar al que llegaron diversas jóvenes a los pocos minutos de su arribo.

Posteriormente, el grupo se trasladó al Delta del Tigre para abordar un yate de dos niveles, donde el consumo de alcohol y la música marcaron la jornada.

Durante la celebración, las cámaras captaron a Francho Sierralta y a Mario Irivarren en actitudes comprometedoras, intercambiando muestras de afecto y besos con jóvenes presentes en el lugar, ignorando sus compromisos actuales.

Paralelamente, Said Palao fue visto bailando con las asistentes mientras intentaba que en sus registros para redes sociales no apareciera rastro alguno de sus acompañantes.

Tras concluir la jornada en el río, el grupo regresó a tierra firme en un estado de evidente ebriedad; sin embargo, la celebración no terminó ahí, pues todos abordaron un vehículo con las acompañantes para regresar al alojamiento inicial y continuar la celebración en la intimidad.

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