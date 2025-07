Durante una función en vivo de Dioses del Circo el domingo 20 de julio, Korina Rivadeneira fue víctima de un acto de acoso por parte de uno de los bailarines del elenco. Tras el incidente, la artista se acercó a los responsables del espectáculo para expresar su malestar y solicitar una aclaración. Sin embargo, lejos de recibir apoyo o una respuesta adecuada, se topó con una reacción inesperadamente irrespetuosa que profundizó su molestia y decepción.

Genís Matabosch, director del show, respondió lo siguiente. “Los chicos no las conocen a ustedes. No saben quién es popular aquí. No es cierto, este señor no toca el cu** de alguien. No es así, porque yo he creado el show”.

Rivadeneira utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado en el que se refirió al delicado episodio ocurrido durante la función de circo. En su mensaje, expresó su indignación y dejó claro su rechazo ante lo sucedido.

“Fui invitada al show junto a unas amigas. Durante el espectáculo, uno de los integrantes me insistió en invitarme a bailar: rechacé tres veces, y finalmente, accedí por cortesía, sin imaginar que se cruzarían limites que nunca debieron ser cruzados”, indicó la venezolana.

El pedido de los seguidores de Korina Rivadeneira a Mario Hart tras los lamentables sucesos en conocido circo con bailarines

De otro lado, el incidente provocó que miles de usuarios usaran las redes sociales para aconsejar a Mario Hart, pareja de Korina. “¿Que Mario, no vas a parchar al bailarín?”, “Espero con ansias las acciones de Mario, esa malcriadez y la falta de respeto del bailarín hacia Korina ,o cualquier mujer, no puede quedarse así”, fueron algunas de las opiniones.

Korina Rivadeneyra es modelo y ha sido actriz en diferentes producciones. Foto: Difusión

En las grabaciones compartidas en redes sociales, se puede ver cómo un bailarín intenta acercarse a Korina Rivadeneira y la toma del brazo para invitarla a bailar. A pesar de que ella intenta mantenerse al margen, el hombre la sujeta nuevamente y realiza un contacto inapropiado. La modelo, visiblemente indignada, le responde con un grito contundente, expresando su rechazo ante lo ocurrido.

¿Cuál fue la postura del circo sobre lo ocurrido?

En respuesta a lo sucedido, Dioses del Circo difundió un pronunciamiento en el que expresaron sus disculpas a Korina por el incómodo episodio durante la presentación.

“Lamentamos profundamente lo sucedido y reconocemos el malestar y daño que pudo haber ocasionado este hecho, tanto a nivel personal como público”, señaló el circo.

Además, dijeron que despidieron al bailarían. “Hemos tomado la decisión de separar de manera inmediata al integrante involucrado, procediendo con la rescisión de su contrato, en coherencia con nuestro compromiso ético y con el bienestar del público y del elenco”.