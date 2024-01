El romántico mensaje de Anthony Aranda a Melissa Paredes tras confirmar reconciliación

Hace unos días, Melissa Paredes anunció por medio de sus redes sociales que ponía fin a su relación sentimental con Anthony Aranda. Y es que, al parecer la actriz nunca habría terminado con el bailarín ya que ambos publicaron mediante sus redes sociales fotografías donde se les ven muy cariñosos y más juntos que nunca.

¿QUÉ MENSAJE DEDICÓ ANTHONY ARANDA A MELISSA PAREDES?

Tras varios días de rumores, Anthony Aranda no dudo en utilizar su cuenta oficial de Instagram para dejar en claro que la relación que tiene con Melissa Paredes aún se mantiene más fuerte que antes. El bailarín señaló que junto a ella disfrutan el momento y que cada día trabajan para ser mejores.

“NOS AMAMOS Y HOY MÁS QUE NUNCA QUEREMOS GRITARLO AL MUNDO. Hoy nos sentimos emocionados y estamos disfrutando nuestro momento, seguiremos con todos nuestros planes maravillosos y trabajaremos en nosotros para cada vez ser mejores. Te amo Melissa Paredes”, escribió Anthony Aranda acompañado de varias fotografías.

Mientras que, la modelo usó la plataforma de TikTok para indicar que extrañó mucho al “Activador” y que las decisiones que toman a veces se pueden volver muy fuertes, por lo que sugirió a los demás que no se inventen tantas cosas en torno a su relación.

“A veces por cosas tan simples tomamos decisiones tan drásticas. Pero tranquilos estamos trabajando juntos en ello. No es necesario que se inventen tantas cosas malas, pero igual gracias por la preocupación. Anthony Aranda, te extrañé”, publicó la también presentadora de televisión.

LA VEZ QUE MELISSA PAREDES HABLÓ SOBRE CONTRAER MATRIMONIO CON ANTHONY ARANDA

Hace poco, Melissa Paredes brindó una entrevista para el medio Infobae donde reveló que descarta por el momento casarse con Anthony Aranda ya que solo desea dedicarse a su emprendimiento que tiene junto a él, pese a que en algún momento se mostraba ilusionada de realizar tal acto.

“En realidad no hemos visto nada porque queremos comprarnos un local primero, queremos expandirnos con la escuela de baile. A eso es lo que estamos apuntando ahorita. El matrimonio, si se da, se dará. Tal vez cuando se nos prenda el foco. Nosotros somos buenos para organizar cosas rápido, así que no tenemos problemas con eso (risas). Aparte sería un civil, que sería más sencillo, un religioso sería mucho más pomposo y demanda más trabajo. El civil sería algo más pequeño y lindo, pero por ahora no”, dijo en ese momento.

Por último, la actriz se pronunció sobre tener hijos con el bailarín, por lo que aclaró que dicho tema estaba “super postergado”. “La verdad no estamos pensando en eso. Como te digo, estamos enfocados en hacer que el negocio crezca, en tener un local propio, donde los chicos puedan estar ya, quizás más cómodos todavía. Abrir un segundo local, un tercer local. Más que todo eso. Ya después vendrán los hijos, no hay apuro tampoco. No creo en eso de que se te pase el tren, la vida es cuando tú quieras, cuando a ti se te dé la gana, no cuando a la sociedad diga”, mencionó.