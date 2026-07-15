La Tierra Media está oficialmente de regreso. Warner Bros. ha encendido las alarmas al lanzar el primer adelanto en video que confirma el inicio de la producción de la esperadísima nueva entrega de la franquicia cinematográfica: “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” (“El Señor de los Anillos: La búsqueda de Gollum”).

El avance, que nos introduce directo a los sets de filmación, marca el comienzo de una nueva era para los apasionados de la obra de J.R.R. Tolkien. A continuación, te contamos todos los detalles actualizados, el equipo técnico y la fecha exacta en la que esta aventura llegará a la gran pantalla.

¿De qué tratará “The Hunt for Gollum”?

Aunque el guion exacto se mantiene bajo llave en las profundidades de Mordor, el título y los apéndices de los libros nos dan la pista definitiva sobre la trama. La historia se ubicará temporalmente antes de los eventos principales de “La Comunidad del Anillo”.

La película narrará la carrera contrarreloj que emprenden Gandalf el Gris y Aragorn para encontrar a Gollum. El objetivo principal de los héroes es evitar que la criatura caiga en manos de las fuerzas de Sauron y revele la ubicación exacta del Anillo Único, una de las subtramas más oscuras y tensas esbozadas por Tolkien.

El regreso de Andy Serkis y el primer vistazo al rodaje

El reciente avance publicado por Warner Bros. ha traído una inmensa tranquilidad a los fanáticos de la trilogía original al mostrar las primeras imágenes del detrás de cámaras. En el video se puede ver a Andy Serkis listo en el set de captura de movimiento (mocap), vistiendo el emblemático traje gris con sensores y ensayando los primeros e inconfundibles sonidos y gruñidos de Gollum para marcar la Escena 1, Toma 1.

Esta producción no busca solo revivir la franquicia por nostalgia, sino que cuenta con el regreso de los arquitectos originales de la saga ganadora del Oscar:

Andy Serkis como director y protagonista: El actor que revolucionó la industria del cine con su interpretación digital de Gollum toma el mando de la dirección en esta entrega.

El actor que revolucionó la industria del cine con su interpretación digital de Gollum toma el mando de la dirección en esta entrega. Peter Jackson en la producción: El director de las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit regresa como productor principal junto a sus eternas colaboradoras de guion, Fran Walsh y Philippa Boyens.

La sinergia en el set entre Serkis y el equipo técnico asegura que la esencia estética y la fidelidad técnica que enamoraron al mundo a principios de los 2000 se mantengan intactas.

Locaciones impresionantes: La Tierra Media vuelve a cobrar vida

El primer teaser oficial también ha dejado ver espectaculares tomas aéreas de los sets de filmación en exteriores. Las imágenes muestran cámaras y grúas de producción desplegadas en imponentes paisajes montañosos y volcánicos rodeados de nubes, lo que confirma que la película mantendrá la escala visual épica y los escenarios naturales que caracterizan a la saga cinematográfica de la Tierra Media.

Fecha de estreno confirmada: ¿Cuándo llega a los cines?

Warner Bros. ha cerrado el avance revelando las runas oficiales del título y la fecha en la que este viaje llegará a las salas de todo el mundo.

Fecha de estreno: Diciembre de 2027 (programada internacionalmente a partir del 16 y 17 de diciembre según el mercado).

Diciembre de 2027 (programada internacionalmente a partir del 16 y 17 de diciembre según el mercado). Formato de distribución: Exclusivamente en cines.

Esta fecha sigue la tradicional ventana navideña que tan buenos resultados le dio a las películas originales, asegurando que el cierre de 2027 tenga como protagonista absoluto al universo de Tolkien.

Ficha técnica de “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”