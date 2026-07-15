Con Andy Serkis de vuelta en el traje de captura de movimiento y el sello de la trilogía original, "El Señor de los Anillos: La búsqueda de Gollum" ya está en producción. Conoce todos los datos clave del esperado filme para 2027. (Foto: Warner Bros.)
Con Andy Serkis de vuelta en el traje de captura de movimiento y el sello de la trilogía original, "El Señor de los Anillos: La búsqueda de Gollum" ya está en producción. Conoce todos los datos clave del esperado filme para 2027. (Foto: Warner Bros.)
Por Paolo Valdivia

La Tierra Media está oficialmente de regreso. Warner Bros. ha encendido las alarmas al lanzar el primer adelanto en video que confirma el inicio de la producción de la esperadísima nueva entrega de la franquicia cinematográfica: “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” (“El Señor de los Anillos: La búsqueda de Gollum”).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.