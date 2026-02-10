¡Impactante! Shirley Arica rompe el silencio antes de entrar al quirófano tras días internada: “No sé cuánto...”

Shirley Arica decidió pronunciarse públicamente luego de permanecer varios días internada en una clínica, situación que generó preocupación entre sus seguidores. A través de sus redes sociales, la modelo confirmó que sería sometida a una intervención quirúrgica y aseguró que, pese a la incertidumbre, se encontraba con mejor ánimo.

La influencer no reveló el diagnóstico que la mantiene hospitalizada, pero adelantó que más adelante contará qué ocurrió y qué lecciones le dejó esta experiencia. A continuación, los detalles de su mensaje antes de ingresar al quirófano.

¿QUÉ DIJO SHIRLEY ARICA ANTES DE SER OPERADA?

Poco antes de entrar al quirófano, la modelo usó sus historias de Instagram para expresar su satisfacción por concluir su larga estancia hospitalaria. Con ánimo positivo, admitió haber perdido la noción del tiempo, pero confía plenamente en el éxito del proceso.

La famosa declaró: “estoy muy contenta y feliz porque ya no sé cuánto tiempo llevo aquí, ya perdí la cuenta, pero por fin”. Además, dejó su destino en manos de la fe diciendo: “Esperemos que todo salga bien, así será. Me pongo en tus manos, Diosito”.

¿QUÉ MENSAJE DIO A SUS SEGUIDORES?

En medio del proceso, Shirley Arica dedicó palabras de agradecimiento a quienes le enviaron mensajes y detalles. “Agradezco a todas las personas que se preocuparon por mí, que me escribieron, que me mandaron detalles y que estuvieron conmigo. Espérenme, que ahí regreso”, afirmó.

Asimismo, adelantó que más adelante contará qué ocurrió y qué enseñanzas obtuvo. “Lo más importante es que estoy mucho mejor, estoy viva, tengo salud y sé que mi operación va a ser todo un éxito. Después les voy a contar por qué estuve internada tanto tiempo, lo que saco de esto y qué les recomiendo. Los quiero”, concluyó.

Shirley Arica está internada en una clínica, aunque no reveló el motivo.

¿CUÁL ES EL MOTIVO REAL DETRÁS DE SU LARGO INTERNAMIENTO?

Si bien no ha revelado el diagnóstico exacto, Shirley admitió que su hospitalización fue consecuencia de descuidos personales. Días antes explicó que no suele exponer aspectos íntimos de su vida, pero consideró necesario sincerarse con su público.

“Dios me bajó el dedo y me mandó esta prueba para darme cuenta de mis descuidos, de mis ‘a mí no me va a pasar’, de mis decisiones, de valorar mi salud”, comentó, reconociendo que esta situación la obligó a reflexionar sobre la importancia de priorizar su bienestar, según informó RPP.

¿CÓMO HA VIVIDO SU ESTANCIA EN LA CLÍNICA?

Durante su permanencia en el centro médico, la influencer compartió imágenes en las que aparece conectada a diversos equipos necesarios para su tratamiento. También confesó que la experiencia ha sido más dura de lo que imaginaba.

“Nunca había estado tanto tiempo en la clínica; de verdad, mil respetos a todas esas personas que día a día vienen luchando por su vida. Realmente admirable”, expresó. Además, reconoció que la incertidumbre por no tener fecha de salida le generó frustración, aunque aseguró estar aprendiendo a tener paciencia.

Shirley Arica se encuentra acompañada en la clínica donde permanece internada.

¿CÓMO AFECTÓ SU ESTADO DE SALUD A SUS PROYECTOS PROFESIONALES?

La emergencia médica obligó a la joven de 36 años a postergar el inicio de su programa Shirley Arica in the House, previsto para el 8 de febrero. Shirley prometió volver con consejos para su público tras esta dura experiencia.