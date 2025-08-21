La reconocida conductora Gisela Valcárcel vuelve a sorprender a su público con un nuevo proyecto que marca un cambio en su trayectoria. Esta vez, la popular “Señito” deja de lado la televisión tradicional para apostar por el formato digital, anunciando el lanzamiento de un programa diario que se transmitirá en YouTube.

El espacio, bautizado como “Mostritos y Pirañas”, se estrenará en los próximos días y promete convertirse en un punto de encuentro de información y opinión. Gisela lo presentará en colaboración con un grupo de periodistas, quienes analizarán las noticias más relevantes con un estilo directo y sin rodeos. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ ES Y CUÁNDO SE ESTRENA ‘MOSTRITOS Y PIRAÑAS’?

El nuevo espacio digital de Gisela Valcárcel se llama “Mostritos y Pirañas” y estará enfocado en compartir análisis noticioso con un lenguaje sencillo y sin adornos. Para ello, contará con la participación de cuatro periodistas que comentarán la coyuntura nacional e internacional desde una perspectiva crítica y fresca.

El programa debutará el miércoles 27 de agosto a las 9:30 de la mañana, a través del canal GV Play Perú en YouTube, con emisiones diarias a partir de esa fecha. Según la presentadora, el proyecto ofrecerá información de manera directa, evitando la formalidad de los formatos televisivos.

¿CÓMO FUE EL ANUNCIO DE GISELA EN SUS REDES?

La presentadora sorprendió a sus seguidores con un video en el que imitaba frases que a lo largo de su carrera se han dicho sobre ella. “Ella entrevistó a Fujimori, entonces es fujimorista. Bailó con Alan, entonces es aprista. Pero también tuvo en la pista a PPK...”, expresó con picardía antes de revelar el nombre del nuevo programa.

Finalmente, cerró el anuncio con entusiasmo: “La verdad, sin mucho floro. Ya, ya... ‘Mostritos y pirañas’. Grábense esto... ¡Uh! Darán qué hablar”. En la descripción del post, añadió que durante años ha sido catalogada de distintas formas, pero que muchas de esas opiniones no corresponden a la realidad. De allí nace la idea de crear un espacio donde, junto a periodistas, se pueda discutir y profundizar en el trasfondo de las noticias más comentadas.

¿QUIÉN ES GISELA VARCÁRCEL?

Gisela Valcárcel es considerada una de las personalidades más influyentes de la televisión peruana. Alcanzó la fama en los años 80 con “Aló Gisela”, un programa que combinaba concursos y entrevistas y que rápidamente la convirtió en la “reina del mediodía”.

Posteriormente, consolidó su imagen como conductora de reality shows, liderando formatos como “Bailando por un sueño”, “El show de los sueños”, “El gran show” y “Operación Triunfo”. Su vínculo con América TV fue clave durante más de 15 años, etapa en la que también impulsó GV Producciones, su propia empresa creadora de contenido televisivo.

Más allá de la pantalla, desarrolló Amarige Salón & Urban Spa, una cadena de salones de belleza en Lima. En 2024 anunció su salida definitiva de América TV, abriéndose a nuevas oportunidades. Con “Mostritos y Pirañas”, no solo debuta en YouTube, sino que también confirma que sigue reinventándose para mantenerse vigente en la industria del entretenimiento.