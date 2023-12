Leslie Shaw fue invitada al programa ‘Magaly TV La Firme’ para opinar sobre el remix que lanzó Mario Hart del tema “Tal Para Cual”, el cual cuenta con la colaboración de Handa, Kale y su amigo Jota Benz. La intérprete de “La Faldita” aprovechó el espacio de Magaly Medina para criticar al piloto y llamarlo ‘cara de palo’ por hablar de infidelidad.

¿CUÁL FUE LA CRÍTICA DE LESLIE SHAW A MARIO HART POR SU NUEVA CANCIÓN?

Mediante un enlace en vivo con Magaly Medina, la ‘Rubia’ no se guardó nada y arremetió contra su expareja, señalando que el tema original, que fue interpretado por Hart y ella cuando eran enamorados, era una canción bonita que tenía un mensaje de amor, pero ahora lleva un mensaje de infidelidad, en el que Handa (quien tiene una enemistad pública con Shaw) hace de la trampa.

“Al otro (Mario) le encanta hablar de trampa. Bien ‘cara de palo’ (...) Así van a ir a cantar gratis a los colegios esa cosa de la infidelidad, de que no soy la oficial. Qué roche”, comentó Leslie, según recoge Trome.

La cantante también manifestó que no entiende por qué siempre Hart tiene que estar acompañado de otros cantantes y lo comparó con ella, que hace un día lanzó una canción sola que se titula ‘Tipos como tú’, el cual cuenta con su respectivo videoclip. “Yo solita nomás, no necesito que nadie me haga barra”, sostuvo.

Otro detalle que no dejó pasar Leslie fue el playback que supuestamente Mario y compañía habrían utilizado en la presentación del tema, el cual se llevó a cabo en el programa ‘Mande Quien Mande’ de América Televisión. La cantante manifestó que el público se merece algo bueno y que no pueden pretender ser la voz del género urbano.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE LESLIE CUANDO MAGALY LE PREGUNTÓ POR QUÉ HACÍA LA SEGUNDA PARTE DE ‘TAL PARA CUAL’?

Durante la charla con la periodista de espectáculos, Leslie Shaw reveló que pronto lanzará su propia y novedosa versión de “Tal Para Cual”. Ante esta noticia, Magaly le cuestionó la razón de hacer una segunda parte, a lo que la artista atinó a señalar que simplemente quería seguir peleando.

“Sí yo quiero seguir peleando (...) Estoy haciendo la respuesta a la cag… que me hizo éste (Mario), que me hizo cachuda a nivel nacional, por qué me voy a quedar callada (…) bussines son bussines”, exclamó Leslie entre risas.

¿QUÉ DICE LA LETRA DE “TAL PARAL CUAL (REMIX)” DE MARIO HART?

El inicio de la canción plantea que unas personas desean tener una romance prohibido y que desean disfrutar el momento puesto que no saben cuándo terminará. Así empieza el tema:

Y definitivamente estoy más rica

Por algo yo me volví tu presente

Y a ti te gusta más cuando yo te lo hago y te pongo indecente

Sé que no soy oficial

Pero yo quiero la boca comerte

De ti nunca es suficiente

This is the remix

Bésame un poco más

No sabemos hasta cuándo será

Solo sabemos que somos tal para cual

Tal para cual, tal para cual

Bésame un poco más

No sabemos hasta cuándo será

Pero sabemos que somos tal para cual

Tal para cual, tal para cual

A continuación, te presentamos el tema de la canción en YouTube, el cual cuenta actualmente con más de 57 mil visualizaciones: