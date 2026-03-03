Por Redacción EC

Durante las últimas semanas, Hugo García e Isabella Ladera han acaparado la atención de los medios de espectáculos y de sus seguidores, luego de anunciar con bombos y platillos que se convertirán en padres este 2026. La noticia, sin duda, generó un sinfín de reacciones entre los internautas, quienes algunos pusieron en duda la paternidad del modelo peruano por la coincidencia entre el inicio de la relación y el tiempo de gestación, mientras que otros manifestaron su felicidad y entusiasmo por esta nueva etapa. De esta manera, aparentemente con el objetivo de disipar dudas, la influencer venezolana decidió romper su silencio a través de sus redes sociales y revelar los meses que tiene de embarazo con una tierna fotografía. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.