Durante las últimas semanas, Hugo García e Isabella Ladera han acaparado la atención de los medios de espectáculos y de sus seguidores, luego de anunciar con bombos y platillos que se convertirán en padres este 2026. La noticia, sin duda, generó un sinfín de reacciones entre los internautas, quienes algunos pusieron en duda la paternidad del modelo peruano por la coincidencia entre el inicio de la relación y el tiempo de gestación, mientras que otros manifestaron su felicidad y entusiasmo por esta nueva etapa. De esta manera, aparentemente con el objetivo de disipar dudas, la influencer venezolana decidió romper su silencio a través de sus redes sociales y revelar los meses que tiene de embarazo con una tierna fotografía. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTAS SEMANAS DE EMBARAZO TIENE ISABELLA LADERA?

Luego de que Isabella Ladera anunciara, junto a Hugo García, la llegada de su primer bebé con emotivas imágenes de su avanzada gestación, el modelo peruano se sumó al trend “pa *** Hugo García”, que se volvió viral en TikTok en medio de las especulaciones sobre su paternidad. En ese sentido, con el objetivo de despejar especulaciones y malos entendidos, la influencer venezolana publicó, a través de sus historias de Instagram, una fotografía acariciando su barriga junto a un revelador mensaje: “Semana 20 bebé de mi alma”.

De esta manera, la también empresaria despejó las dudas al revelar las semanas de embarazo que tiene y dejó entrever que se encuentra ligeramente por encima de la mitad de la gestación, es decir, alrededor de los cinco meses. Asimismo, pese a que aún la venezolana no ha revelado el sexo de su bebé, los seguidores han empezado a especular que se trataría de una niña, luego de que Ladera publicara en sus redes sociales un video en el que aparece viendo una película y comenta “noche de chicas”, enfocando primero su vientre y luego a su hija mayor y a su madre.

¿CÓMO ANUNCIARON HUGO GARCÍA E ISABELLA LADERA QUE SERÁN PADRES?

La confirmación oficial llegó mediante una tierna publicación en Instagram, donde ambos aparecen fundidos en un abrazo mientras enseñan la primera imagen del ultrasonido de su bebé. La pareja acompañó la fotografía con una dedicatoria corta que resumía su felicidad: “Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”. Esta revelación desató una ola de interacciones, alcanzando miles de reacciones en cuestión de instantes tras haber guardado el secreto durante varios meses.

Por su parte, el deportista peruano decidió elevar la noticia a otro nivel compartiendo un video extremo grabado en territorio mexicano. En el clip, se observa al exintegrante de Esto es Guerra lanzándose desde una aeronave con un letrero que confirmaba su futura paternidad. “Lo que sentí en ese momento antes de saltar del avión es indescriptible”, confesó Hugo en sus plataformas digitales, bromeando además sobre la herencia aventurera que le dejará a su pequeño: “Lo que le espera a mi bebé, ojalá no le tenga miedo a las alturas”.