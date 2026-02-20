Maju Mantilla impacta al hablar de sus sentimientos por Gustavo Salcedo: “Él es...”

María Julia Mantilla García, conocida en el mundo artístico como Maju Mantilla, y Gustavo Salcedo no paran de estar en el ojo público, acaparando diariamente los principales titulares de los medios de comunicación. Lejos quedaron las polémicas sobre una supuesta infidelidad de la conductora de televisión con su productor, Christian Rodríguez, pues, ahora ella junto al padre de sus hijos se muestran públicamente, lo que ha avivado los rumores de una posible reconciliación. Esto, sin duda, ha generado una sinfín de reacciones entre los seguidores, quienes han destacado que el amor que sienten por sus hijos está por encima de todas las cosas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO MAJU MANTILLA SOBRE UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN CON GUSTAVO SALCEDO?

Hace unos días, a través del programa ‘Amor y fuego’, María Pía Vallejos, quien contó en señal abierta ser la saliente oficial de Gustavo Salcedo, mandó un fuerte mensaje a Maju Mantilla en medio de la polémica por una supuesta infidelidad con su productor de televisión. A pesar de que el deportista evitó hablar sobre este tema, la médico veterinaria, visiblemente segura y entusiasmada, confesó que conoce a Salcedo desde hace tiempo y que actualmente se están conociendo por el “interés mutuo”. Frente a estas declaraciones, dicho espacio de espectáculos abordó a la modelo para consultarle al respecto y sobre las imágenes que el propio programa difundió, en las que se les ve a ambos acudiendo a una casa de playa.

De esta manera, la presentadora de televisión indicó no conocer a la profesional, por lo que no emitiría una opinión al respecto. Aunque se mostró indignada debido a que terceras personas estén hablando sobre los años de relación que tiene con el padre de sus hijos, resaltando el amor y respeto que tiene por él. “Yo no la conozco (a María Pía Vallejos) y no voy a hablar de personas que no conozco, pero sí considero que terceras personas que no han estado ningún solo día en nuestros 20 años de relación pueden opinar y juzgar nuestra relación o alguno de nosotros. No le compete. Yo creo que (Gustavo Salcedo) es una persona importante y especial para mí. Yo considero que sí hay amor. Siempre va haber amor entre nosotros. No se va acabar el amor. Yo solo quiero que él esté bien”, declaró para Willax TV.

LA ADVERTENCIA DE GUSTAVO SALCEDO A MAJU MANTILLA DURANTE UNA CONCILIACIÓN

A través del programa “Magaly TV La Firme”, se reveló unos sorprendentes audios del pasado 9 de septiembre de Gustavo Salcedo aparentemente amenazando a Maju Mantilla para que firme la conciliación bajo sus condiciones, pues caso contrario sería desalojada de la vivienda donde compartían durante años. Inclusive, el deportista mencionó que, junto a la modelo peruana, llegaron a un acuerdo de convivencia, en la que ella tenía como plazo retirarse del inmueble el 10 de julio; aunque esto no pasó. De esta manera, quedan al descubierto el tipo de relación que mantienen actualmente y la disputa por los bienes que comparten ambas figuras mediáticas de la farándula peruana.

“La invito a conciliar el 12 de marzo, le enseño gran parte de las pruebas. Acá o firmas o te agarro de patitas en la calle por adulterio e infidelidad, mejor concilia. El final de la conciliación es que yo básicamente me quede en la casa, con los chicos y ella en otro sitio bajo regímenes de visita. Todas las inversiones, en el norte, etc., yo me las quedo. En esos tres meses ella que estaba con un pie afuera, evidentemente se portó en la línea de la moral porque no era amor al chancho, sino al chicharrón. Más que nada era como si quisiera arreglar las cosas, para quedarse en la casa también con los hijos y sabía que si yo no estaba contento, simplemente la saco de la casa”, dijo Salcedo.