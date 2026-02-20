Por Redacción EC

María Julia Mantilla García, conocida en el mundo artístico como Maju Mantilla, y Gustavo Salcedo no paran de estar en el ojo público, acaparando diariamente los principales titulares de los medios de comunicación. Lejos quedaron las polémicas sobre una supuesta infidelidad de la conductora de televisión con su productor, Christian Rodríguez, pues, ahora ella junto al padre de sus hijos se muestran públicamente, lo que ha avivado los rumores de una posible reconciliación. Esto, sin duda, ha generado una sinfín de reacciones entre los seguidores, quienes han destacado que el amor que sienten por sus hijos está por encima de todas las cosas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Maju Mantilla impacta al hablar de sus sentimientos por Gustavo Salcedo: “Él es...”
Farándula

Maju Mantilla impacta al hablar de sus sentimientos por Gustavo Salcedo: “Él es...”

¿Indirecta o defensa? Macarius reacciona a lo que dijo Suheyn en ‘Magaly TV, la firme’: “Será su show”
Farándula

¿Indirecta o defensa? Macarius reacciona a lo que dijo Suheyn en ‘Magaly TV, la firme’: “Será su show”

Youna conmueve al revelar su dura batalla contra el cáncer: “No tiene cura”
Farándula

Youna conmueve al revelar su dura batalla contra el cáncer: “No tiene cura”

¿Dónde ver Magaly TV La Firme EN VIVO? hora y en qué canal seguir el programa
Farándula

¿Dónde ver Magaly TV La Firme EN VIVO? hora y en qué canal seguir el programa