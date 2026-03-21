Por Redacción EC

En los últimos días, el mundo de la farándula peruana ha sido remecido por un impactante ampay a un grupo de chicos realitys abordo de un yate de fiesta en Argentina. Los protagonistas de estas sorprendentes imágenes son Said Palao, Patricio Parodi y Mario Irivarren, quienes estuvieron sin sus parejas y fueron captados en situaciones comprometedoras con modelos argentinas mientras disfrutaban de un fin de semana de relajo. Por su parte, la popular ‘Calavera coqueta’ salió a pronunciarse públicamente y pedir disculpas a Onelia Molina por el grave error, pese a que ella anunció la ruptura horas atrás. En el caso de Alejandra Baigorria admitió que se encuentra en una difícil decisión y que guardará silencio hasta el momento que se sienta lista sobre esta coyuntura mediática. Sin embargo, en medio del escándalo, Magaly Medina reveló, para sorpresa de muchos, un nuevo viaje que realizaron los modelos en el 2025 a Colombia, dejando entrever que tuvieron una fiesta de solteros. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.