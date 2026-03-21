En los últimos días, el mundo de la farándula peruana ha sido remecido por un impactante ampay a un grupo de chicos realitys abordo de un yate de fiesta en Argentina. Los protagonistas de estas sorprendentes imágenes son Said Palao, Patricio Parodi y Mario Irivarren, quienes estuvieron sin sus parejas y fueron captados en situaciones comprometedoras con modelos argentinas mientras disfrutaban de un fin de semana de relajo. Por su parte, la popular ‘Calavera coqueta’ salió a pronunciarse públicamente y pedir disculpas a Onelia Molina por el grave error, pese a que ella anunció la ruptura horas atrás. En el caso de Alejandra Baigorria admitió que se encuentra en una difícil decisión y que guardará silencio hasta el momento que se sienta lista sobre esta coyuntura mediática. Sin embargo, en medio del escándalo, Magaly Medina reveló, para sorpresa de muchos, un nuevo viaje que realizaron los modelos en el 2025 a Colombia, dejando entrever que tuvieron una fiesta de solteros. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE EL VIAJE QUE REALIZARON SAID PALAO, PATRICIO PARODI Y MARIO IRIVARREN A COLOMBIA?

En una edición de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina reveló el movimiento migratorio de Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta. Según la popular ‘Urraca’, el viaje que realizaron los personajes públicos ocurrió en marzo del año pasado, a pocas semanas de la boda de Alejandra Baigorria con el ‘Samurái’, donde asistieron muchos de sus amigos. Esto llevó a la periodista a calificar la escapada como un “viaje de solteros”; sin embargo, lo que más le llamó la atención fue que el grupo no publicara absolutamente nada en sus redes sociales durante esos días de aventura.

“Ellos, los ‘Cuatro Fantásticos’, viajaron ya antes. El año pasado, por estas fechas, entre el 13 y 17 de marzo de 2025, ellos viajaron a Colombia. Tuvieron otro viaje de solteros, donde tampoco publicaron nada Patricio Parodi, Said Palao, Mario Irivarren y Francho Sierralta. Este fue un viajecito y ahora que los hemos visto como los ‘Cuatro Fantásticos’ se divierten, seguramente le dice: ‘Ay, vamos a un viaje de amigos a Colombia’. A Colombia todavía. Ahí se fueron el año pasado por estas fechas. O sea que ellos tienen unos días libres al año, que sus mujeres ya saben”, sostuvo Medina.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE REBECA ESCRIBENS ANTE LA INFIDELIDAD DE MARIO IRIVARREN?

La presentadora de ‘América Espectáculos’ manifestó una profunda indignación el pasado 18 de marzo, cuestionando duramente los valores de las nuevas generaciones y la carencia de respeto en los vínculos sentimentales actuales. Escribens subrayó su asombro ante la actitud del chico reality, especialmente porque Molina le había otorgado un nuevo voto de confianza tras una separación previa en 2025. “Es increíble cómo, hoy en día, esta nueva generación… La falta de compromiso, la falta de respeto; más aún cuando Onelia le había dado otra oportunidad. Yo no entiendo”, comentó.