El vínculo romántico entre Pamela Franco y Christian Cueva sigue dando mucho de qué hablar. En medio de polémicas y comentarios, la pareja ha sabido manejar la situación y hacer que su amor perdure. En este contexto, la cantante fue invitada al podcast “Ouke”, donde realizó confesiones sobre la etapa que está viviendo con el futbolista, señalando los motivos principales detrás de cómo iniciaron sus sentimientos hacia el popular “Aladino”. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES EL MOTIVO PRINCIPAL POR EL QUE PAMELA FRANCO EMPEZÓ A TENER SENTIMIENTOS POR CHRISTIAN CUEVA?

Mediante una charla bastante fluida en “Ouke”, la artista terminó revelando parte de su historia junto a Christian Cueva, y en este contexto, llevó a abordar un tema que ha generado múltiples comentarios: el aspecto físico del futbolista.

Muchas personas han insinuado que no lo consideran lo suficientemente atractivo, pero Pamela Franco fue clara al afirmar que la apariencia nunca fue una prioridad para ella. En su caso, lo más importante es la “química” en una relación de pareja.

“Cuando uno conoce a una persona, no le ves el corazón porque cardióloga no soy. A mí me gusta mucho el tema de la química, incluso para una amistad. No puedes ser amiga de todo el mundo porque no todo el mundo te inspira lo mismo”, precisó la cantante, sorprendiendo a los conductores de “Ouke”.

Pamela enfatizó lo importante que es para ella conectar y llevarse bien con su pareja, un factor que considera decisivo y que está muy por encima del aspecto físico, algo que muchas personas suelen ver como esencial para consolidar una relación amorosa, según informa el diario La República.

¿QUÉ OTROS ASPECTOS REVELÓ PAMELA FRANCO RESPECTO A SU RELACIÓN AMOROSA?

Más allá de lo fundamental que considera la conexión entre dos personas, la cantante reveló detalles inéditos sobre la gran cercanía que su familia mantenía con la del futbolista, evidenciando que el vínculo entre ellos tiene bastante tiempo gestándose. Esto fue una pieza clave que facilitó su relación sentimental: “Nos conectamos muy bien. Además, tenemos muchas cosas en común, ambos venimos desde abajo, nuestras familias se conocen toda una vida”, expresó Pamela.

A través de recuerdos, la artista mencionó que sus familiares coincidieron en un momento difícil de su vida. “En el velorio de mi papá, su tío se reencontró con mi tío. También me fui a almorzar con mi prima y me dijo: ‘¿Pamela, no te acuerdas de él cuando jugábamos?‘. Su madrina vive al frente de la casa de mi tía, yo me pasaba todas las vacaciones allí”, explicó.

Por otro lado, mencionó que cuando está junto a Christian Cueva es imposible dejar de reír, ya que el futbolista tiene un gran sentido del humor que la hace sentir cómoda y feliz. “Cuando yo estoy con él, es recontra chistoso. A nosotros las mujeres nos gusta que nos hagan reír y yo me prendo muchísimo”, afirmó.