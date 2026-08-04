Karelys Molina, conocida artísticamente como ‘Robotina’, se ha consolidado como una de las figuras más mediáticas de la farándula peruana, alcanzando gran popularidad gracias a sus constantes apariciones en programas de entretenimiento en a pantalla chica y por su polémica relación con Alan Castillo, el popular ‘Rebotín’. Además de su trayectoria televisiva, mantiene una activa presencia en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con su vida personal y profesional. Sin embargo, en los últimos días, la también creadora de contenidos volvió a captar la atención de los medios de espectáculos y de sus seguidores tras oficializar su relación con un productor musical. Según afirmó, atraviesa una nueva etapa de su vida marcada por la tranquilidad y la felicidad, dejando atrás los escándalos y las polémicas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉN ES EL NUEVO NOVIO DE KARELYS MOLINA, LA POPULAR ‘ROBOTINA’?

En una entrevista para el diario Trome, Karelys Molina abrió su corazón para compartir detalles sobre su nueva relación sentimental con Jeremías Urrutia, a quien conoció gracias a una amiga en común que ambos tienen. De acuerdo con ‘Robotina’, en un inicio no tenía previsto conocerlo; sin embargo, tras la insistencia aceptó hacerlo. Desde entonces, asegura que ambos hicieron una conexión inmediata, ya que encontró en el productor musical a una persona que le transmite tranquilidad y estabilidad.

Asimismo, la influencer confesó que su relación con Jeremías ha funcionado tras formalizar hace unos meses porque ambos se desenvuelven en el mismo rubro artístico, lo que cierra un capítulo en su vida con Alan Castillo. “Estoy muy feliz con Jeremías, siento que estoy en una nueva etapa de mi vida, la más feliz del mundo. Por eso no puedo permitir que se piense que estoy con ‘Robotín’. Es justo y necesario darle su lugar a la persona que hoy camina a mi lado y me da la estabilidad que tanto busqué”, dijo al inicio.

“Una amiga me decía: ‘Tengo un amigo que te quiere conocer’, y yo le respondía ‘no, no’. Hasta que me animé y me flechó. Ya tenemos unos meses juntos. Lo estoy disfrutando, me siento tranquila, plena. A veces uno se cierra al amor por las malas experiencias, pero cuando llega la persona correcta, las cosas simplemente fluyen sin presiones. Él es músico y productor musical. Por eso entiende cómo es este mundo de las amanecidas, las grabaciones y los viajes constantes. No tengo que estar dándole explicaciones largas de por qué llego tarde de un show o por qué tengo que viajar a provincias”, agregó Molina.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE ‘ROBOTÍN’?

Actualmente, Alan Castillo, conocido artísticamente como ‘Robotín’, tiene 42 años y desde hace varios años se dedica a realizar presentaciones en las principales calles de Lima con su característico traje gris, personaje que le ha permitido ganarse el cariño del público. No obstante, su vida no ha estado exenta de dificultades, ya que desde 2017 padece diabetes tipo II, enfermedad que, según contó, se originó por los excesos que mantuvo durante años y por las constantes preocupaciones que enfrentó.

“Tengo diabetes desde el 2017.. Me excedí en estos años y ahora estoy pagando los platos rotos... Cuando aumentan mis preocupaciones y se sube la glucosa, hace que uno decaiga anímicamente y el cuerpo lo percibe. Es un poco complicado porque el hígado y el riñón se deterioran, ya que algunos alimentos no llegan a pasar y empiezan los reflujos”, contó en una entrevista para La República.