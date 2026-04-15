Alejandra Baigorria vuelve a captar la atención pública, esta vez no solo por sus logros profesionales, sino también por un inesperado mensaje personal que ha generado múltiples reacciones en redes sociales. En medio de un reconocimiento internacional en España, la empresaria sorprendió al pronunciar un discurso que incluyó una reflexión sobre su matrimonio con Said Palao, justo cuando su relación aún es tema de debate tras recientes polémicas. Este episodio ha despertado el interés de miles de usuarios, quienes analizan cada una de sus palabras y el contexto en el que fueron dichas. Sus declaraciones, cargadas de emoción y autocrítica, no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron, generando opiniones divididas. Conoce qué dijo exactamente y por qué su mensaje se ha convertido en tema de conversación.

¿QUÉ DIJO ALEJANDRA BAIGORRIA QUE GENERÓ POLÉMICA?

Durante su discurso de agradecimiento en España, Baigorria decidió dedicarle unas palabras a su esposo que rápidamente llamaron la atención. En su exposición, reconoció que tras casarse se enfocó intensamente en su trabajo, dejando de lado el tiempo en pareja. “Quiero agradecer a mi esposo porque yo hice Team Elite apenas me casé. Prácticamente la luna de miel fueron seis meses de trabajo y de giras”, expresó frente al público.

La influencer admitió que no estuvo presente como hubiera querido en esa etapa inicial del matrimonio, pero resaltó el respaldo constante de Palao. “No estuve junto a él, pero él me impulsó y me dijo: ‘haz lo que tengas que hacer, yo aquí te voy a ayudar y te voy a esperar’”, agregó, evidenciando el papel que él jugó en su crecimiento profesional.

¿POR QUÉ SU MENSAJE GENERÓ TANTAS REACCIONES?

Las declaraciones no tardaron en viralizarse, especialmente porque la relación venía siendo cuestionada desde semanas atrás. La difusión de imágenes comprometedoras de Said Palao en una despedida de soltero en Argentina, junto a revelaciones sobre otras escapadas del joven, generó dudas sobre la estabilidad de la pareja.

En ese contexto, Baigorria había señalado anteriormente que se tomaría un tiempo para evaluar la situación y decidir si perdonaba a su esposo. Por ello, su reciente discurso fue interpretado por muchos como una señal de reconciliación. Las reacciones en redes sociales reflejaron posturas divididas. Algunos usuarios de TikTok comentaron: “En conclusión: ‘perdóname Said por trabajar mucho y descuidarte’”, mientras que otros fueron más críticos: “¿Cómo alguien puede tener todo, pero no tener lo más importante: amor propio?”.

¿QUÉ LOGRO PROFESIONAL ALCANZÓ ALEJANDRA BAIGORRIA EN EUROPA?

En Madrid, Baigorria celebró un hito sin precedentes en su carrera como inversionista y líder de equipos, logrando una distinción que posiciona a Perú en el mapa del emprendimiento global. La empresaria se mostró conmovida por haber alcanzado el rango de “Team Elite Platino”, un título que compartió con decenas de mujeres que forman parte de su red de trabajo, según recoge La República.

En sus plataformas digitales, Alejandra enfatizó que este triunfo es el resultado de una visión ambiciosa y esfuerzo constante: “Nunca soñé en pequeño… y hoy lo estoy viviendo en grande. Primera Team Elite Platino, dos estrellas de Perú”. Asimismo, recalcó que su viaje a España no fue fortuito, sino parte de una misión mayor: “Esto no es suerte, es propósito”.

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