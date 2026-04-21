Por Redacción EC

La granja vip’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana, como Mark Vito, Mónica Torres, Pablo Heredia, Diego Chávarri, Gabriela Herrera, Pati Lorena, Christian Martínez, entre otros, ha generado que el programa continúe dando de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos. Y es que, en esta oportunidad, Samahara Lobatón sorprendió no solo a sus compañeros, sino también a los internautas al confesar que su madre, Melissa Klug, lleva una vida pública reservada y limpia. Esto ha generado, sin dudas, una serie de reacciones entre los seguidores, quienes han recordado las diversas polémicas que tuvo la chalaca con otros personajes de la televisión nacional. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.