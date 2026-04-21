‘La granja vip’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana, como Mark Vito, Mónica Torres, Pablo Heredia, Diego Chávarri, Gabriela Herrera, Pati Lorena, Christian Martínez, entre otros, ha generado que el programa continúe dando de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos. Y es que, en esta oportunidad, Samahara Lobatón sorprendió no solo a sus compañeros, sino también a los internautas al confesar que su madre, Melissa Klug, lleva una vida pública reservada y limpia. Esto ha generado, sin dudas, una serie de reacciones entre los seguidores, quienes han recordado las diversas polémicas que tuvo la chalaca con otros personajes de la televisión nacional. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE LA VIDA PÚBLICA DE MELISSA KLUG?

En una edición de ‘La granja VIP’, Samahara Lobatón decidió sincerarse con sus compañeros del equipo ‘Las Víboras’, donde no dudó en halagar a su madre, Melissa Klug. De acuerdo con la joven influencer, lamenta la eliminación de su progenitora del reality, pero se siente tranquila porque esta le prometió que cuidará de sus pequeños hijos. Además, aprovechó en dejar en claro que la salida de la ‘Blanca de Chucuito’ del programa le resulta beneficioso debido a que no podrá manchar su imagen pública, argumentando que no tiene polémicas con nadie y lleva una vida “correcta”. “No quería que mi mamá se exponga de una manera mala porque mi mamá es súper correcta. Su imagen televisiva es correcta, no tiene escándalos, es correcta no quería que se manchara por este reality”, sostuvo. Tras sus declaraciones, los internautas han puesto en cuestionamiento lo dicho por Lobatón, asegurando que vive en una realidad distinta.

¿QUÉ EMOTIVAS PALABRAS DEDICÓ SAMAHARA LOBATÓN A RENATO ROSSINI EN ‘LA GRANJA VIP’?

Durante la gala de nominación de ‘La granja VIP’, uno de los momentos que más llamó la atención, tanto de los participantes y conductores como de los seguidores, fue cuando Samahara Lobatón tuvo emotivas palabras hacia Renato Rossini tras nominarlo antes de la fecha de eliminación. Mientas ambos se encontraban cara a cara, como dice el protocolo del programa, la hija de Melissa Klug mostró el cariño que tiene hacia el joven influencer, dejando entrever que en otro momento de su vida podría haber surgido algo más que una bonita amistad. Eso no fue todo, ya que también aprovechó para elogiarlo y destacar sus cualidades dentro de la granja.

“Tengo un par de cosas que decirte. Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo, Renato Rossini. Eres una persona súper inteligente, me pareces súper estratega; me parece que debes demostrarte, con lo bonito que tienes tu corazón, el modularte o pensar antes de decir las cosas. Te lo he dicho millones de veces. En otra vida tal vez, en esta estoy comprometida y a punto de casarme, pero eres un chico guapísimo, inteligente y que nadie te haga creer lo contrario”, expresó. Sin embargo, con el objetivo de parar cualquier especulación frente a estas declaraciones, Lobatón dejó en claro que ahora se encuentra comprometida con el padre de su primer hija, Youna, con quien al parecer contraerá matrimonio próximamente.