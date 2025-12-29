El estreno del Volumen 2 de la quinta temporada de “Stranger Things” ha generado una conversación sin precedentes en redes sociales y plataformas especializadas. Tras años de espera, la conclusión de la saga de Hawkins se encuentra bajo la lupa de una audiencia global que no ha tardado en expresar su veredicto. Mientras que la serie ha mantenido históricamente estándares de calidad muy altos, los episodios finales han enfrentado una recepción más polarizada de lo habitual.

Este fenómeno subraya el desafío que enfrentan las grandes producciones al intentar cerrar arcos argumentales complejos, equilibrando las expectativas de los seguidores con la visión creativa de sus autores.

Análisis del episodio 7: ¿Por qué es el peor valorado?

El episodio titulado “The Bridge” ha captado la atención de los analistas de datos tras posicionarse como el capítulo con la puntuación más baja en portales como IMDb (5.4 puntos en total). Las razones detrás de esta calificación no se limitan a un solo factor, sino que responden a una combinación de elementos narrativos y reacciones de la audiencia:

Ritmo Narrativo: Algunos sectores de la crítica señalan que, al ser el penúltimo episodio, la trama se detiene en exceso en diálogos explicativos, ralentizando el impulso hacia el clímax final.

Superó a “The Lost Sister” como el peor calificado

Para poner en perspectiva la recepción de la Temporada 5, es necesario mirar hacia atrás. Hasta la fecha, el episodio “The Lost Sister” (Temporada 2) era considerado el punto más bajo de la serie debido a su desconexión con la trama principal en Hawkins. Sin embargo, la diferencia con el episodio 7 de la quinta temporada radica en las expectativas: mientras aquel fue visto como un experimento fallido, el actual es percibido como una pieza fundamental que no logró satisfacer a toda la base de fans.

El final también es algo importante para la calificación de los fans porque al parecer no les gustó la manera en la que se hizo la confesión de Will a sus amigos de que no le gustaban las mujeres.

Ficha Técnica: Stranger Things 5x07