‘ La Casa de Papel’ es una franquicia que ha sabido ganarse a pulso los miles de fans que han conseguido alrededor del mundo. Los personajes, la historia y los giros de guion han convertido a la serie de Netflix en un verdadero fenómeno mundial, además de ser una de las producciones más exitosas del streaming.

La popular serie española debería terminar en la temporada 5, que actualmente continúa en producción y cuyo estreno está previsto para este 2021. No obstante, Mario de la Rosa, quien interpreta a Suárez en la ficción, asegura que de momento nadie les ha confirmado que esta será la última.

“Todo el mundo me habla del final de ‘La Casa de Papel’, Yo no lo sé, sé que es el final del atraco. Eso es lo que se nos ha dicho de forma oficial a todos los actores, ‘el atraco llega a su fin’, pero no sé si luego va a continuar la historia”, aseguró el actor en su cuenta de Instagram.

La fecha de estreno de la quinta temporada de ‘La Casa de Papel’ se dividirá en dos. La primera será lanzada el 3 de septiembre con 5 episodios, mientras que la segunda será el 3 de diciembre con otros 5 capítulos.

Recordemos que, la cuarta temporada, termina con la muerte de uno de los personajes más queridos de la historia: Nairobi. El final es una intriga, pues no se llega a confirmar si los delincuentes más queridos del mundo lograron escapar del Banco de España para hacerse con el oro que se encuentra dentro de la cámara acorazada.

