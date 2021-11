Si de plataformas de streaming con gran cantidad de fanáticos hablamos, no se podría dejar de mencionar a Spotify y Netflix. En este caso, la app de música tuvo una iniciativa que sorprenderá a los fanáticos de la biblioteca audiovisual, además de satisfacerlos gracias a una combinación más que esperada. Aquí los detalles.

Como parte fundamental de series y películas, el soundtrack cautiva al espectador al ser esta herramienta la que remarca las emociones en las producciones audiovisuales. Ahora, este tendrá un bloque en la reproductora musical donde se albergará a las armonías de sus mejores títulos.

Según informan representantes de Spotify, a esta nueva sección podrán acceder tanto los usuarios gratuitos como los premium. Solo deberán ingresar la palabra “Netflix” en el buscador de la aplicación y así encontrar las listas oficiales con las bandas sonoras de su preferencia.

Lamentablemente, el contenido exclusivo que por ahora lleva el nombre de Netflix Hub, solo está disponible para países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda e India. Aún no se sabe cuándo llegaría Latinoamérica u otras regiones de los distintos continentes.

Eso sí, los usuarios de aquellas naciones también pueden gozar de podcasts oficiales de Netflix como ‘Netflix Is a Daily Joke’, ‘Now Listen’, ‘Okay’, ‘10/10′ y ‘The Crown: The Official Podcast’, ubicadas en el mismo apartado mencionado líneas arriba. El álbum mejorado de la cinta ‘The Harder The Fall’ también cuenta con acceso libre para aquellas jurisdicciones.

