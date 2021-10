Esta semana se cumplió una década de la muerte de Steve Jobs, el cofundador de Apple. Por ello recordaremos algunas de las predicciones que el empresario realizó respecto al sector de la tecnología. Hemos reunido algunas intervenciones en las que Jobs fue bastante acertado con lo que ahora tenemos como parte de nuestro día a día.

En estos últimos años, vivimos con una mano siempre en el teléfono. Las apps y redes sociales se han vuelto parte fundamental de nuestras vida, como lo dejó ver la más reciente caída de Facebook, Instagram y WhatsApp. Una buena porción del mundo quedó paralizado. Este escenario ya estaba claro para Jobs entre las décadas de los 80 y 90, pese a la lejanía temporal, acertó.

Ordenadores o computadoras

“La razón más atractiva para que la mayoría de la gente compre una computadora para el hogar será conectarla a una red de comunicaciones nacional. Estamos en las etapas iniciales de lo que será un avance verdaderamente notable para la mayoría de las personas, tan notable como el teléfono”, señaló Jobs en 1985 durante una entrevista a Playboy.

“Usaremos computadoras en casa, por diversión”, añadió el CEO.

Como se recuerda, en 1985 las computadoras eran usadas principalmente por empresas, instituciones educativas y personas que manejaban sus negocios desde casa. Pero con los años, los ordenadores empezaron a masificarse y se convirtieron en un artículo esencial en cada hogar.

Inicialmente, las computadoras se usaron para trabajar o estudiar. Conforme pasaron los años, estos dispositivos fueron un paso más lejos y pudieron ser usados para fines recreativos. Ahora, están conectadas a una red —como predijo Jobs— y se pueden usar para jugar, conversar con amistades o ver series y películas, entre otras cosas.

Teléfonos y tabletas

En el año 1983, Jobs dio un importante discurso en la Conferencia Internacional de Diseño en Aspen. Ahí, mencionó a “una computadora increíblemente genial en un libro que puedes llevar contigo y que puedes aprender a usar en cinco minutos”. Una descripción casi exacta del iPad, lanzado por él en 2010.

Luego, en 1984 durante una entrevista con la revista Access [publicada por The Daily Beast], el CEO de Apple señaló que siempre había pensado en que “sería realmente maravilloso tener una cajita, una especie de pizarra que pudieras llevar contigo”.

Estas cajas podrían ser nuestros actuales iPhone y iPad. Dicho sea de paso, el primer nombre que se creyó que tendría la tableta de Apple era iSlate (“iPizarra” en español).

“Conseguirías una de estas cosas quizás cuando tengas 10 años, y de alguna manera la encenderías y esta diría, ya sabes, ‘¿Dónde estoy?’ Y de alguna manera tú le dirías que estás en California y (la cajita) diría: ‘Oh, ¿quién es usted?’”, dijo Jobs en la misma entrevista respecto a estas “cajitas”.

Y esto es bastante acertado con data estadística. Un estudio de 2016 realizado por Influence Central reveló que la edad promedio en la que una persona recibe su primer teléfono es a los 10,3 años de edad. Mientras que un estudio hecho por Nielsen en 2017, reveló que el 45% de los padres de familia encuestados habían obtenido un plan de datos para los smartphones de sus hijos que estaban entre los 10 y 12 años.

Asistentes virtuales

Actualmente contamos con varios tipos de asistentes virtuales como Siri, Alexa o el Asistente de Google. Pero en 1984 este escenario era poco probable. Sin embargo Jobs ya tenía una noción de ello y lo expuso durante una entrevista que ofreció a la revista Access.

“La siguiente etapa serán las computadoras como ‘agentes’. En otras palabras, será como si hubiera una pequeña persona dentro de esa caja que comienza a anticipar lo que quieres. En lugar de ayudarte, comenzará a guiarte a través de grandes cantidades de información. Será casi como si tuvieras un pequeño amigo dentro de esa caja”, compartió Jobs.

Esta afirmación además de recordarnos a los conocidos asistentes virtuales también pareciera hacer referencia al “Machine Learning” y los algoritmos.

La nube

“En realidad, ya no almaceno nada. Utilizo mucho el correo electrónico y la Web, y con ambos no tengo que administrar el almacenamiento. De hecho, mi forma favorita de recordarme a mí mismo que tengo que hacer algo es enviándome un correo electrónico. Ese es mi almacenamiento”, contó Jobs en una entrevista con The Wired que dio en el año 1996.

Sin haberlo buscado, el cofundador de Apple había empezado a usar otros servicios como hoy usamos iCloud o Google Drive, entre otros. Ahora es mucho más frecuente tener archivos almacenados en la nube para evitar cargar con memorias externas o guardarlos en nuestros dispositivos con el riesgo de volverlos más lentos o de acabar con su espacio.

E-commerce

En la misma entrevista que dio en 1996 a The Wired, Jobs habló sobre la importancia de las personas que tuvieran algo que vender, empezó a dar pistas sobre lo que hoy conocemos como comercio electrónico. “Es el comercio. La gente dejará de ir a muchas tiendas y van a comprar cosas en la Web”, explicó.

“Lo tercero es el comercio, que es aún más difícil que una publicación compleja, porque tienes que vincular la web con tu sistema de gestión de pedidos, tu sistema de cobro, cosas así. Creo que todavía estamos a dos años de distancia, pero eso también será enorme”, mencionó el empresario.

Aunque el comercio electrónico o e-commerce ya había empezado de alguna forma desde antes de la mención de Jobs, este se refería a la masificación de este comportamiento a través de la Web.

Actualmente —en cierta medida obligados por la pandemia de coronavirus— el e-commerce es una de las formas más importantes para realizar ventas. Solo en el Perú el 40% de los comercios apuestan por esta modalidad, según un informa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

