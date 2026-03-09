La nutrición hoy comprende la relación existente entre aquellos compuestos químicos esenciales que obtenemos a través de los alimentos, y podemos terminar encontrando en el consumo de un buen desayuno. Con respecto a precisamente la denominada primera comida del día, ahora te compartimos el listado integrado por 3 de las frutas que deberías comer tras levantarte, y esto debido a versatilidad ofrecida, y beneficios muy particulares para el correcto funcionamiento del cuerpo humano.

ESTAS 3 FRUTAS RESULTAN BENEFICIOSAS E IDEALES PARA CONSUMIR DURANTE EL DESAYUNO

Mañana a mañana, nuestro cuerpo debe recuperar energías, y en esa línea, romper con el ayuno nocturno a partir del consumo de alimentos entre los cuales resaltan hasta 3 frutos comestibles, y destacados por su alto valor nutricional.

Hoy los especialistas te recomiendan la ingesta de variadas frutas durante el desayuno, siendo el plátano, la manzana y el kiwi, las mismas que, por ejemplo, mejoran el funcionamiento intestinal y aumentan la retención de agua en las heces, y gracias a combinación de nutrientes, hasta nos brindan saciedad.

Aportándonos carbohidratos naturales que brindan energía rápida y sostenida, la también llamada banana, forma parte de los alimentos que debemos incorporar en la denominada primera comida del día, mientras entre los dos otros frutos terminas encontrando tanta vitamina C como fibra capaz de ayudarte digestivamente.

ASÍ DESAYUNAN LAS PERSONAS MÁS LONGEVAS DEL MUNDO

El tiempo no se detiene cuando se trata de sumarle años a tu vida, pero mediante una buena alimentación desde la primera comida del día, sin dudas podrías experimentar una longevidad más saludable.

Con relación a los desayunos y su importancia, resulta fundamental tomar en consideración lo negativo que viene a representar el consumo de comestibles ultraprocesados, y más bien terminar priorizando la ingesta de productos con alta cantidad de proteínas, grasas saludables y fibra.

Si deseas obtener una longevidad saludable, incluye en dieta diaria alimentos naturales como el yogurt, frutas frescas de estación que aportan antioxidantes combatiendo el envejecimiento celular, y asimismo avena ideal para la mejora de la microbiota intestinal.

LO QUE PUEDE GENERARTE EL CONSUMO DIARIO DE DURAZNO, SEGÚN ESPECIALISTAS

Las altas temperaturas golpean a la ciudad de Lima actualmente, y en ese sentido resulta fundamental que sus habitantes, por ejemplo, logren alimentarse con frutas frescas como el durazno al cual vamos a referirnos destacando sus propiedades, pero también contraindicaciones.

Con respecto a lo que puede pasarle a tu cuerpo si consumes dicho fruto, resulta importante destacar que su riqueza en vitaminas A, C y antioxidantes, hoy promueve la salud de la piel y termina fortaleciendo tu sistema inmunológico, y asimismo ayuda a sanarte calambres o fatiga muscular.

A continuación, te compartimos otros de los beneficios que aporta el durazno, según especialistas, y mediante un consumo calificado como perjudicial para personas alérgicas a la familia de las rosáceas, con problemas renales crónicos, diabetes o enfermedad renal avanzada, entre otras afecciones muy particulares:

El durazno mantiene la salud intestinal y combate el estreñimiento .

. El durazno representa buena alternativa para las personas que están a dieta debido a su bajo índice glucémico y azúcares .

. El durazno contiene vitamina A ideal para una buena visión, crecimiento, división celular, reproducción e inmunidad .

. El durazno disminuye el colesterol malo del cuerpo, y de esa forma termina previniendo problemas cardiovasculares y degenerativos.

En relación a la amplia variedad de frutas altamente estimulantes y deliciosas que los especialistas nos recomiendan consumir durante el verano, te contamos además que incluido el durazno, todas representan una excelente opción para mantener dieta equilibrada, refrescante y llena de nutrientes.

LAS OTRAS FRUTAS QUE ESPECIALISTAS TE RECOMIENDAN CONSUMIR DURANTE EL VERANO

Hoy el Perú y otros países pertenecientes al hemisferio sur, vienen afrontando las condiciones climáticas propias del verano, y en ese sentido las entidades como el Ministerio de Salud (Minsa), se encargan de promover el consumo de frutas ideales para contrarrestar los denominados golpes de calor.

Si bien todos los frutos comestibles poseen atributos nutricionales y beneficios para la salud, resulta importante destacar durante cada verano, a aquellos con mayor contenido de agua que no solamente refrescan combatiendo la deshidratación, sino también aportan algunos de los siguientes beneficios:

PAPAYA

- Fruta que reúne las vitaminas A, B, C, E y K, y también minerales como el calcio, potasio, magnesio y el cobre fundamentales para el óptimo funcionamiento del organismo y sistema inmunológico.

- Nutritiva fruta que además favorece la digestión gracias a una enzima llamada papaína que termina por ayudar en la descomposición de las proteínas.

MELÓN

NARANJA

PIÑA

FRESA

- Fruta que contribuye a bajar de peso, previene problemas cardiovasculares, mejora el cuidado de la piel y también fortalece el sistema inmunológico.

- Fruta rica en vitamina C que favorece la absorción de hierro, colágeno, y minerales como el potasio mediante los cuales puede regularse la tensión arterial y la diuresis.

Cabe resaltar, que asimismo el Minsa recomienda el consumo de verduras como la lechuga, pepinillo, caigua, nabo, tomate, rabanito, apio, acelgas, pimiento, espinaca, entre otras que contribuyen a hidratar nuestro organismo mientras las altas temperaturas de verano sofocan, y también se convierten en escudo protector de ciertas enfermedades.