El primer Mundial de Lionel Messi marcó el inicio de su era dorada pero también fue el último baile de una generación extraordinaria de futbolistas argentinos. Mientras el astro del Inter Miami sigue vigente en la alta competencia, sus excompañeros tomaron rumbos muy diversos: desde la gloria absoluta en los banquillos hasta la tranquilidad de la vida rural. Aquí te contamos qué fue de la vida de cada uno de los integrantes de aquel plantel que dirigía José Néstor Pékerman.

El cuerpo técnico actual de la Selección Argentina

El destino unió a varios de los futbolistas de 2006 para liderar el proceso más exitoso de la ‘Albiceleste’ en la era moderna.

Lionel Scaloni: El caso más emblemático. Pasó de ocupar un lugar como lateral derecho en el plantel de Alemania 2006 a convertirse en el entrenador más exitoso de la historia de la Selección Argentina. Tras romper la sequía con la Copa América y alcanzar la gloria máxima en Qatar 2022, sigue al frente del barco como el conductor del equipo.

El caso más emblemático. Pasó de ocupar un lugar como lateral derecho en el plantel de Alemania 2006 a convertirse en el entrenador más exitoso de la historia de la Selección Argentina. Tras romper la sequía con la Copa América y alcanzar la gloria máxima en Qatar 2022, sigue al frente del barco como el conductor del equipo. Pablo Aimar: El ‘Payasito’, uno de los grandes ídolos de la infancia de Messi, integra el cuerpo técnico de Scaloni y se consolidó como uno de los colaboradores más cercanos y analíticos del seleccionador.

El ‘Payasito’, uno de los grandes ídolos de la infancia de Messi, integra el cuerpo técnico de Scaloni y se consolidó como uno de los colaboradores más cercanos y analíticos del seleccionador. Roberto Ayala: El ‘Ratón’ también forma parte de la estructura técnica de la Selección Mayor desde la llegada de Scaloni, aportando toda su experiencia defensiva y siendo una pieza clave en la logística deportiva de la AFA.

Algunos son entrenadores o trabajan en el cuerpo técnico de algunos equipos

Gran parte de la vieja guardia decidió ponerse el buzo de entrenador o asistente en ligas de primera línea alrededor del mundo.

Gabriel Heinze: Tras sumar varias experiencias como entrenador principal, el ‘Gringo’ dio el salto al fútbol inglés para desempeñarse como ayudante de campo en el Arsenal de Inglaterra, club con el que viene de coronarse campeón de la Premier League.

Tras sumar varias experiencias como entrenador principal, el ‘Gringo’ dio el salto al fútbol inglés para desempeñarse como ayudante de campo en el Arsenal de Inglaterra, club con el que viene de coronarse campeón de la Premier League. Javier Mascherano: Luego de un paso formativo dirigiendo a las selecciones juveniles de la AFA, el ‘Jefecito’ asumió la dirección técnica del Inter Miami por unos años, lo que le permitió volver a compartir el día a día y planificar estrategias junto a Lionel Messi.

Luego de un paso formativo dirigiendo a las selecciones juveniles de la AFA, el ‘Jefecito’ asumió la dirección técnica del Inter Miami por unos años, lo que le permitió volver a compartir el día a día y planificar estrategias junto a Lionel Messi. Hernán Crespo: El histórico goleador se mantiene completamente activo en la dirección técnica. Cuenta con una trayectoria importante en el continente, incluyendo un paso reciente por los banquillos del Sao Paulo de Brasil.

El histórico goleador se mantiene completamente activo en la dirección técnica. Cuenta con una trayectoria importante en el continente, incluyendo un paso reciente por los banquillos del Sao Paulo de Brasil. Gabriel Milito: Otro de los defensores de aquella cita mundialista que optó por la estrategia. En el presente, se desempeña como director técnico del Deportivo Guadalajara (Chivas) en la Liga MX de México.

Otro de los defensores de aquella cita mundialista que optó por la estrategia. En el presente, se desempeña como director técnico del Deportivo Guadalajara (Chivas) en la Liga MX de México. Carlos Tevez: El ‘Apache’ inició con fuerza su carrera como director técnico. Tras dirigir a Rosario Central e Independiente, su última experiencia fue al mando de Talleres de Córdoba, encontrándose actualmente a la espera de un nuevo proyecto deportivo.

Analistas de televisión y figuras de los medios

Esteban Cambiasso: El ‘Cuchu’ se asentó en Europa tras su retiro y trabaja activamente como comentarista deportivo en Italia para la prestigiosa cadena Sky Sports , combinando los medios con proyectos de formación de futbolistas.

El ‘Cuchu’ se asentó en Europa tras su retiro y trabaja activamente como comentarista deportivo en Italia para la prestigiosa cadena , combinando los medios con proyectos de formación de futbolistas. Juan Pablo Sorín: El eterno capitán argentino se volcó de lleno al periodismo y la producción de contenidos, transformándose en un respetado comentarista y analista de fútbol internacional para diversos medios de la región.

El eterno capitán argentino se volcó de lleno al periodismo y la producción de contenidos, transformándose en un respetado comentarista y analista de fútbol internacional para diversos medios de la región. Julio Cruz: El ‘Jardinero’ mantiene un vínculo estrecho con el club donde tocó el cielo de la Serie A; hoy en día se desempeña como analista de TV en el canal oficial del Inter de Milán.

El ‘Jardinero’ mantiene un vínculo estrecho con el club donde tocó el cielo de la Serie A; hoy en día se desempeña como analista de TV en el canal oficial del Inter de Milán. Maxi Rodríguez: La ‘Fiera’, quien se retiró con la camiseta de sus amores en Newell’s Old Boys, participa constantemente en eventos de la FIFA y la AFA. Actualmente, se encuentra cubriendo el desarrollo de la Copa del Mundo para la televisión.

Directores deportivos y roles dirigenciales

Juan Román Riquelme: El legendario ’10′ llevó su liderazgo de la cancha a las oficinas. Desde fines de 2023, ejerce el cargo de presidente de Boca Juniors.

El legendario ’10′ llevó su liderazgo de la cancha a las oficinas. Desde fines de 2023, ejerce el cargo de presidente de Boca Juniors. Nicolás Burdisso: Se formó con fuerza en la gestión deportiva de élite. Ha trabajado como Director Deportivo con pasos importantes por los despachos de Boca Juniors y en el fútbol de Italia.

Se formó con fuerza en la gestión deportiva de élite. Ha trabajado como Director Deportivo con pasos importantes por los despachos de Boca Juniors y en el fútbol de Italia. Javier Saviola: El ‘Conejo’ ha alternado sus labores en los últimos años. Trabajó en las divisiones formativas y en cuerpos técnicos ligados al fútbol español, y en la actualidad se desempeña principalmente como representante de futbolistas.

Los asistentes estratégicos en los cuerpos técnicos

Luis González: Viene haciendo una carrera silenciosa pero sumamente competitiva en el Viejo Continente. Actualmente es el asistente técnico principal del estratega italiano Francesco Farioli en el FC Oporto de la Primeira Liga de Portugal.

Viene haciendo una carrera silenciosa pero sumamente competitiva en el Viejo Continente. Actualmente es el asistente técnico principal del estratega italiano Francesco Farioli en el FC Oporto de la Primeira Liga de Portugal. Fabricio Coloccini: Decidió trasladar su experiencia defensiva al fútbol sudamericano. Se desempeña como ayudante de campo en la Universidad de Chile, integrando el cuerpo técnico que lidera Fernando Gago.

Decidió trasladar su experiencia defensiva al fútbol sudamericano. Se desempeña como ayudante de campo en la Universidad de Chile, integrando el cuerpo técnico que lidera Fernando Gago. Leandro Cufré: Forma parte del destacado cuerpo técnico de la Selección de Venezuela, trabajando mano a mano como asistente de Fernando ‘Bocha’ Batista en el sueño de la ‘Vinotinto’.

Forma parte del destacado cuerpo técnico de la Selección de Venezuela, trabajando mano a mano como asistente de Fernando ‘Bocha’ Batista en el sueño de la ‘Vinotinto’. Leonardo Franco: El exguardameta ha tenido incursiones en la gestión y los banquillos. Tuvo un paso por el Atlético de Madrid B y actualmente se encuentra retirado momentáneamente de su rol como asistente técnico.

Del arco y las canchas al campo y el retiro absoluto