Los envases de suavizante que suelen terminar en la basura pueden convertirse en prácticos aliados para organizar distintos espacios del hogar. Gracias a su tamaño, sus asas y sus tapas, estos recipientes ofrecen posibilidades para darles una segunda vida mediante el reciclaje. Antes de comenzar cualquier transformación, es importante definir qué utilidad tendrán y comprobar que el plástico se encuentre en buenas condiciones, sin grietas ni zonas debilitadas.

Sin embargo, no todos los recipientes ofrecen las mismas posibilidades, pues su diseño y capacidad pueden variar considerablemente. Algunos cuentan con asas amplias que facilitan su manipulación, mientras que otros presentan cuerpos más estrechos que limitan su estabilidad. Por eso, elegir la idea adecuada dependerá del envase disponible y del uso que se quiera conseguir. De esta manera, un objeto cotidiano puede convertirse en una solución funcional para el hogar sin necesidad de gastar dinero.

Estas son las cinco ideas para aprovechar el asa, la tapa y el cuerpo de los envases de suavizantes

Pala para sustrato . Si el envase tiene asa, recorta una abertura amplia y conserva el mango junto con una parte del cuerpo para formar una especie de cuchara. Esta herramienta casera puede facilitar el traslado de pequeñas cantidades de tierra suelta. Evita utilizarla para excavar o hacer palanca, ya que la presión podría quebrar el plástico.

. Si el envase tiene asa, recorta una abertura amplia y conserva el mango junto con una parte del cuerpo para formar una especie de cuchara. Esta herramienta casera puede facilitar el traslado de pequeñas cantidades de tierra suelta. Evita utilizarla para excavar o hacer palanca, ya que la presión podría quebrar el plástico. Organizador de herramientas livianas . Corta la parte superior del recipiente y conserva una base ancha para guardar etiquetas de jardín, cordeles y accesorios que no tengan filo. Colócalo en un estante o soporte firme para mantener todo ordenado. Procura no introducir objetos demasiado largos o pesados, pues podrían desequilibrarlo y provocar que se vuelque.

. Corta la parte superior del recipiente y conserva una base ancha para guardar etiquetas de jardín, cordeles y accesorios que no tengan filo. Colócalo en un estante o soporte firme para mantener todo ordenado. Procura no introducir objetos demasiado largos o pesados, pues podrían desequilibrarlo y provocar que se vuelque. Regadera manual . Mantén la botella completa y prepara una tapa plástica con pequeños orificios, utilizando una herramienta adecuada para perforarla. Antes de regar las plantas, comprueba que el agua salga correctamente sobre el lavadero o la pileta. Después de limpiar a fondo el recipiente, úsalo exclusivamente con agua para atender las plantas ornamentales.

. Mantén la botella completa y prepara una tapa plástica con pequeños orificios, utilizando una herramienta adecuada para perforarla. Antes de regar las plantas, comprueba que el agua salga correctamente sobre el lavadero o la pileta. Después de limpiar a fondo el recipiente, úsalo exclusivamente con agua para atender las plantas ornamentales. Contenedor para pinzas de ropa . Abre una sección lateral lo suficientemente amplia para introducir la mano, pero conserva el asa y la base del envase. Sujétalo o colócalo en un lugar estable cerca del tendedero para facilitar el acceso a las pinzas. Cuando termines de utilizarlo, guárdalo bajo techo para evitar que acumule agua y que el plástico se deteriore.

. Abre una sección lateral lo suficientemente amplia para introducir la mano, pero conserva el asa y la base del envase. Sujétalo o colócalo en un lugar estable cerca del tendedero para facilitar el acceso a las pinzas. Cuando termines de utilizarlo, guárdalo bajo techo para evitar que acumule agua y que el plástico se deteriore. Recipiente para accesorios de jardín. Los envases con una abertura ancha resultan útiles para almacenar tutores pequeños, ataduras y etiquetas destinadas al cuidado de las plantas. Si decides cortar el cuello de la botella, ten en cuenta que perderás la posibilidad de cerrarla con su tapa original. Por ello, selecciona accesorios que puedan introducirse y retirarse fácilmente, sin forzar la abertura ni dañar el recipiente.

Aquí hay dos ideas más para aprovechar el asa, la tapa y el cuerpo de estos envases para reciclaje

Portapinceles secos . La parte superior abierta del envase puede aprovecharse para colocar pinceles limpios en posición vertical, procurando que las cerdas queden orientadas hacia arriba. Para evitar que el recipiente se vuelque, asegúrate de que tenga una base amplia y estable. No lo utilices para guardar disolventes ni para mantener los pinceles sumergidos en líquidos.

. La parte superior abierta del envase puede aprovecharse para colocar pinceles limpios en posición vertical, procurando que las cerdas queden orientadas hacia arriba. Para evitar que el recipiente se vuelque, asegúrate de que tenga una base amplia y estable. No lo utilices para guardar disolventes ni para mantener los pinceles sumergidos en líquidos. Cesta para elementos de limpieza. Si tienes un envase de gran tamaño, puedes conservar la base, el asa y una parte de las paredes para crear un organizador de paños secos, esponjas nuevas y guantes. Esta alternativa permite mantener los accesorios reunidos y al alcance de la mano. Recuerda que los productos químicos deben permanecer en sus recipientes originales, debidamente etiquetados, ya que este organizador está destinado únicamente a guardar utensilios.

Conoce cómo limpiar y preparar los envases de suavizante para después reciclarlas y reutilizar

Antes de darles una nueva utilidad a los envases de suavizante, el primer paso consiste en retirar las etiquetas y lavar cuidadosamente el interior con agua y detergente. Después, es necesario enjuagarlos varias veces y dejarlos secar sin la tapa para eliminar la humedad. Si persisten restos visibles o un olor intenso al producto original, conviene repetir la limpieza. Estos recipientes deben reservarse para usos no alimentarios, por lo que no se recomienda transformarlos en botellas de agua, comederos ni envases para guardar comida.

Cuando el proyecto requiere realizar cortes, lo más conveniente es marcar previamente la forma deseada con el recipiente apoyado sobre una superficie firme. El trabajo debe hacerse con una herramienta adecuada al grosor del plástico, manteniendo las manos alejadas de la zona de corte. Una vez terminada la transformación, es importante revisar los bordes y descartar cualquier pieza que presente filos, grietas o falta de estabilidad. Además, estos envases deben mantenerse lejos de las llamas y las superficies calientes para evitar accidentes o deformaciones.