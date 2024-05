La reconocida periodista Verónica Linares ha decidido pronunciarse respecto a las declaraciones de Jorge Luna en su último show de “Hablando Huevadas”, donde manifestó su arrepentimiento de haberle concedido una entrevista a la comunicadora.

La retractación del comediante surge a raíz de las críticas que recibió él y su compañero Ricardo Mendoza por expresar, en tal conversación, su incomodidad de recibir solicitudes de fotos, autógrafos y saludos por parte de sus fanáticos en la calle.

Debido a la polémica en la que se vio envuelto por dicha entrevista, la cual cabe señalar fue realizada en el año 2023, Jorge Luna manifestó sentirse arrepentido por dicha acción. Y ante este cambio de postura, la conductora de “La Linares” decidió hacer frente a la situación y compartir su opinión al respecto.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE VERÓNICA LINARES POR LAS DECLARACIONES DE JORGE LUNA?

Primero que nada, Verónica Linares se sorprendió por la repentina atención mediática que ha recibido una entrevista que realizó el año pasado. “El programa lo hice hace un año. No sé por qué ha rebotado recién, no tengo idea y ya todo lo que pensaba sobre el tema lo conversé ahí con ellos”, dijo la periodista.

Respecto a las declaraciones de Jorge Luna, Linares prefirió mantener la calma y guardar sus opiniones para evitar cualquier controversia. “Ustedes saben que no me gusta entrar en polémica, prefiero no opinar, todo tranquilo, no pasa nada”, comentó Linares.

Por otro lado, la comunicadora sorprendió al dejar abierta la posibilidad de volver a invitarlos a su programa “La Linares”, puesto que reconoce el impacto que tienen los comediantes y manifestó su admiración por sus historias.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para agradecer a todos los participantes de su programa, destacando el valor del tiempo que dedican para compartir sus experiencias. “Siempre estaré agradecida con todos los invitados que aceptan regalarme una hora de su vida”, concluyó.

¿QUÉ HABÍA DICHO JORGE LUNA SOBRE LA ENTREVISTA QUE LE CONCEDIÓ A VERÓNICA LINARES?

En el programa del domingo 12 de mayo de “Hablando Huevadas”, Jorge Luna, fiel a su estilo, expresó su pesar por haber concedido una entrevista a Verónica Linares, admitiendo con ironía que fue un error.

Además, afirmó que nunca tuvo la intención de sentarse y conversar con ella, revelando que durante la entrevista se sintió incómodo y con una actitud de aburrimiento evidente en su rostro. “Sí, tenía cara de asco, no quería estar ahí, salí hora y cuarenta, tres horas grabé. Sin ánimos de justificar, yo dije lo que dije y lo venimos diciendo hace cuatro años. Lo dije con cara de aburrido, sí”, sostuvo el comediante.

¿QUÉ HICIERON JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA PARA QUE RECIBIERAN CRÍTICAS?

En una entrevista con la periodista Verónica Linares, los comediantes indicaron que no les gusta tomarse fotografías, firmar autógrafos o enviar saludos cuando se topan con sus fans en la calle, debido a que consideran que pierden tiempo valioso. En dicho diálogo entre los dos realizaron comentarios tales como “Odio fingir que quiero a alguien”, “no nos debemos al público”, y “detesto el comportamiento (de las personas)”.

“Yo no salgo para evitar esas cosas ... y si salgo es porque mis hijos están muy aburridos y no quiero regalarte tres minutos de mi tiempo”, dijo también Jorge Luna, por ejemplo, al referirse sobre el acercamiento de sus seguidores para pedirle algo mientras realiza actividades cotidianas de manera pública.

Por otro lado, y acerca del mismo tema, Ricardo Mendoza no dudó en decir que odia “los saludos” porque le quita tiempo, y cuando ocurre “me tengo que detener y saludar, (y) yo no te conozco y tengo que fingir que te quiero”.