Este jueves 26 de febrero se estrena exclusivamente en Netflix “Baki-Dou”, la continuación canónica del anime tal y como lo conocemos. ¿A qué hora estarán disponibles todos los capítulos en la plataforma? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora de estreno de “Baki-Dou”

Todos los capítulos de “Baki-Dou” se estrenan este jueves 26 de febrero a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

México: 2:00 a.m.

Colombia: 3:00 a.m.

Ecuador: 3:00 a.m.

Venezuela: 4:00 am.

Chile: 5:00 a.m.

Argentina: 5:00 a.m.

Perú: 3:00 a.m.

Bolivia: 4:00 a,m.

Paraguay: 5:00 a.m.

Uruguay: 5:00 a.m.

España: 10:00 a.m. (hora peninsular).

Dónde ver “Baki-Dou”

Vía Netflix

“Baki-Dou: El samurái invencible” se estrena de forma exclusiva en Netflix a nivel mundial el próximo jueves 26 de febrero de 2026. Esta nueva entrega, producida por TMS Entertainment, llegará directamente a la plataforma con sus 13 episodios disponibles desde el primer día, permitiéndote maratonear la épica resurrección del legendario Miyamoto Musashi y su enfrentamiento contra los luchadores de la arena subterránea.

Cómo ver “Baki-Dou” en Netflix

Asegura tu suscripción: Necesitas una cuenta activa de Netflix, ya que ellos tienen los derechos exclusivos de distribución global. Busca el título: En la barra de búsqueda de la aplicación o el sitio web, escribe “Baki-Dou” o simplemente “Baki”. Configura el audio y subtítulos: Una vez dentro del reproductor, selecciona el icono de diálogos para elegir entre el audio original en japonés (con subtítulos) o el doblaje a tu idioma preferido. Descarga (opcional): Si vas a viajar o no tienes buena conexión, usa la opción “Descargar” en tu móvil o tablet para verlo sin conexión.

Tráiler oficial de “Baki-Dou”

Ficha técnica de “Baki-Dou”