"Baki-Dou" se estrena oficialmente en Netflix este jueves 26 de febrero. (Foto: Netflix)
Por Paolo Valdivia

Este jueves 26 de febrero se estrena exclusivamente en Netflix “Baki-Dou”, la continuación canónica del anime tal y como lo conocemos. ¿A qué hora estarán disponibles todos los capítulos en la plataforma? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora de estreno de “Baki-Dou”

Todos los capítulos de “Baki-Dou” se estrenan este jueves 26 de febrero a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

  • México: 2:00 a.m.
  • Colombia: 3:00 a.m.
  • Ecuador: 3:00 a.m.
  • Venezuela: 4:00 am.
  • Chile: 5:00 a.m.
  • Argentina: 5:00 a.m.
  • Perú: 3:00 a.m.
  • Bolivia: 4:00 a,m.
  • Paraguay: 5:00 a.m.
  • Uruguay: 5:00 a.m.
  • España: 10:00 a.m. (hora peninsular).

Dónde ver “Baki-Dou”

  • Vía Netflix

“Baki-Dou: El samurái invencible” se estrena de forma exclusiva en Netflix a nivel mundial el próximo jueves 26 de febrero de 2026. Esta nueva entrega, producida por TMS Entertainment, llegará directamente a la plataforma con sus 13 episodios disponibles desde el primer día, permitiéndote maratonear la épica resurrección del legendario Miyamoto Musashi y su enfrentamiento contra los luchadores de la arena subterránea.

Cómo ver “Baki-Dou” en Netflix

  1. Asegura tu suscripción: Necesitas una cuenta activa de Netflix, ya que ellos tienen los derechos exclusivos de distribución global.
  2. Busca el título: En la barra de búsqueda de la aplicación o el sitio web, escribe “Baki-Dou” o simplemente “Baki”.
  3. Configura el audio y subtítulos: Una vez dentro del reproductor, selecciona el icono de diálogos para elegir entre el audio original en japonés (con subtítulos) o el doblaje a tu idioma preferido.
  4. Descarga (opcional): Si vas a viajar o no tienes buena conexión, usa la opción “Descargar” en tu móvil o tablet para verlo sin conexión.

Tráiler oficial de “Baki-Dou”

Ficha técnica de “Baki-Dou”

  • Título original: Baki-Dou (Baki: El Camino)
  • Estudio de animación: TMS Entertainment (mismo estudio de las temporadas anteriores).
  • Plataforma de distribución: Netflix (Exclusivo).
  • Fecha de estreno: 26 de febrero de 2026.
  • Director: Toshiki Hirano.
  • Composición de la serie: Tatsuhiko Urahata.
  • Diseño de personajes: Shingo Ishikawa.
  • Género: Artes marciales, Acción, Shonen.
  • Basado en: El manga original de Keisuke Itagaki.
  • Formato: Temporada de 13 episodios.
