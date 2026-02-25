Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Este jueves 26 de febrero se estrena exclusivamente en Netflix “Baki-Dou”, la continuación canónica del anime tal y como lo conocemos. ¿A qué hora estarán disponibles todos los capítulos en la plataforma? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.
Hora de estreno de “Baki-Dou”
Todos los capítulos de “Baki-Dou” se estrenan este jueves 26 de febrero a las siguientes horas en Latinoamérica y España:
- México: 2:00 a.m.
- Colombia: 3:00 a.m.
- Ecuador: 3:00 a.m.
- Venezuela: 4:00 am.
- Chile: 5:00 a.m.
- Argentina: 5:00 a.m.
- Perú: 3:00 a.m.
- Bolivia: 4:00 a,m.
- Paraguay: 5:00 a.m.
- Uruguay: 5:00 a.m.
- España: 10:00 a.m. (hora peninsular).
Dónde ver “Baki-Dou”
- Vía Netflix
“Baki-Dou: El samurái invencible” se estrena de forma exclusiva en Netflix a nivel mundial el próximo jueves 26 de febrero de 2026. Esta nueva entrega, producida por TMS Entertainment, llegará directamente a la plataforma con sus 13 episodios disponibles desde el primer día, permitiéndote maratonear la épica resurrección del legendario Miyamoto Musashi y su enfrentamiento contra los luchadores de la arena subterránea.
Cómo ver “Baki-Dou” en Netflix
- Asegura tu suscripción: Necesitas una cuenta activa de Netflix, ya que ellos tienen los derechos exclusivos de distribución global.
- Busca el título: En la barra de búsqueda de la aplicación o el sitio web, escribe “Baki-Dou” o simplemente “Baki”.
- Configura el audio y subtítulos: Una vez dentro del reproductor, selecciona el icono de diálogos para elegir entre el audio original en japonés (con subtítulos) o el doblaje a tu idioma preferido.
- Descarga (opcional): Si vas a viajar o no tienes buena conexión, usa la opción “Descargar” en tu móvil o tablet para verlo sin conexión.
Tráiler oficial de “Baki-Dou”
Ficha técnica de “Baki-Dou”
- Título original: Baki-Dou (Baki: El Camino)
- Estudio de animación: TMS Entertainment (mismo estudio de las temporadas anteriores).
- Plataforma de distribución: Netflix (Exclusivo).
- Fecha de estreno: 26 de febrero de 2026.
- Director: Toshiki Hirano.
- Composición de la serie: Tatsuhiko Urahata.
- Diseño de personajes: Shingo Ishikawa.
- Género: Artes marciales, Acción, Shonen.
- Basado en: El manga original de Keisuke Itagaki.
- Formato: Temporada de 13 episodios.