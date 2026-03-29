Conforme transcurre el tiempo, las bebidas calientes como el café han adquirido mayor notoriedad, y convirtiéndose así en las principales aliadas contra el frío, por ejemplo. Aún durante el verano suelen integrarse también a dieta para recuperar energías, y suelen ser objeto de análisis que revelan su importancia de cara a evitar padecer de demencia, entre otros síndromes o afecciones. En relación a último estudio de investigación dado a conocer, ahora te contamos los detalles entorno a la relación que existiría entre un moderado consumo de té también, y el hecho de terminar contrayendo el mal de Alzheimer como trastorno neurocognitivo, progresivo e irreversible cuyos síntomas lo convierten en una de las principales causas de muerte a nivel global.

ESTO REVELA ÚLTIMO ESTUDIO ACERCA DE LA RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE CAFÉ O TÉ Y EL RIESGO DE PADECER DEMENCIA

Nueva investigación entorno al café y sus beneficios, hoy llama la atención de medios y personas a nivel global, debido a resultados asociados a la posibilidad de evitar contraer demencia si la consumimos de manera moderada.

Ahora desde JAMA Network, la noticia trasciende tras publicación de resultados realizada entorno a la ingesta de dicha bebida y también el té, y que mediante estudio de cohorte prospectivo de 131 mil 821 individuos, termina revelándose su importancia de cara a fortalecer funciones cerebrales como la memoria, el pensamiento, lenguaje, juicio, y también comportamiento.

“Un mayor consumo de café con cafeína se asoció significativamente con un menor riesgo de demencia”, refieren investigadores del Mass General Brigham y de la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard, Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y Broad, enfatizando que tras 43 años de seguimiento, el trabajo de investigación incluyendo a “participantes femeninas del Nurses’ Health Study”, evidencia escasas chances de contraer el mal de Alzheimer, y “una función cognitiva ligeramente mejor” para quienes lo toman “en niveles de consumo moderados”.

CARDIÓLOGO REVELA QUE BEBER CAFÉ TIENE EFECTOS PROTECTORES A LARGO PLAZO

A través de incluso evidencia científica, hoy diversos mitos entorno al café y sus beneficios, han terminado siendo desmentidos, y en ese sentido la opinión brindada por parte de especialistas siempre resulta importante de escuchar o leer mediante redes sociales.

Es así como vía YouTube, el cardiólogo español José Abellán llama la atención refiriendo que el “consumo moderado y regular” de dicha bebida estimulante “se asocia con efectos protectores a largo plazo”, y “quienes lo toman con regularidad viven más y tienen menos enfermedad cardiovascular“.

“Los datos actuales sugieren que puede ser parte de un estilo de vida perfectamente saludable siempre y cuando se consuma con moderación ...”, puntualiza además entorno a los beneficios brindados por parte del café, un licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia que también lo asocia a un menor riesgo de desarrollar cáncer colorrectal, hepático y de próstata, tal y como figura determinado a través de diversos aportes científicos.

ESTE GRAN BENEFICIO TE BRINDA EL CAFÉ SI LO TOMAS DURANTE LAS MAÑANAS

Hoy el cuerpo humano requiere de nutrientes y alimentos muy puntuales para su correcto funcionamiento, apareciendo el café como el gran aliado para lograrlo, y generar así el aumento de la “abundancia relativa de filos bacterianos beneficiosos como Firmicutes y Actinobacteria”.

De esta forma lo precisa artículo de investigación compartido mediante el National Institutes of Health (NIH), dando a conocer según resultados basados en “investigaciones clínicas en pacientes y estudios preclínicos en roedores”, por ejemplo, que dicha popular bebida estimulante incrementa la diversidad de la microbiota intestinal.

“La literatura actual sugiere que el consumo moderado de café tiene efectos beneficiosos en la microbiota oral e intestinal y la función de motilidad”, puntualiza además la agencia de investigación médica más importante de Estados Unidos, haciendo hincapié en que si se consumen más de 5 tazas al día, el cuerpo humano podría verse afectado por la presencia de “trastornos de reflujo, enfermedades periodontales y progresión de la enfermedad de Crohn”.