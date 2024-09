Chile pasa por un momento negativo en las Eliminatorias. El cuadro rojo cayó en la última fecha de las Clasificatorias ante Bolivia en Santiago, un resultado que nadie esperab. En este contexto bastante complicado, la prensa y la hinchada culpó a Ricardo Gareca, técnico de ‘La Roja’. A propósito de ello, el ‘Tigre’ fue consultado sobre el denominado cambio generacional, el cual fue uno de los pedidos de la fanaticada.

¿Cambio generacional en la selección de Chile con Ricardo Gareca? No, el ‘Tigre’ revela su principal objetivo con La Roja

En una entrevista concedida para La Mesa del Fútbol, el extécnico de la selección peruana fue contundente en asegurar que no está de acuerdo en utilizar a Chile para realizar un cambio generacional, pues su objetivo es llamar a los futbolistas que estén en un buen momento futbolístico.

“Yo no estoy con ninguna idea de hacer un cambio generacional. Simplemente, voy convocando de acuerdo a lo que veo. No fui con ninguna intención en particular. La única intención que tengo es clasificar al Mundial”, empezó diciendo el ‘Flaco’ a dicho medio.

Bolivia sorprendió y venció de visita a Chile por las Eliminatorias. (Foto: AFP)

Qué más dijo Ricardo Gareca

Gareca también señaló que no se siente bien por los resultados deportivos que ha obtenido. “En lo personal, sí la estoy pasando bien, porque me tratan bien. Chile es un gran país, muy formado, tengo todas comodidades para yo pasarla bien. Deportivamente no, porque no se han dado los resultados. Entonces, en ese aspecto, no la estoy pasando bien”, confesó el argentino.

Gareca también señaló que no se siente bien por los resultados deportivos que ha obtenido. (Foto AFP)

El estratega también analizó cuál es el presente de Chile en las Eliminatorias, torneo en el que se ubica penúltimo en la tabla de posiciones. “Chile está atravesando un momento donde necesita encontrar a una selección competitiva. Lo fue durante algunos años atrás. Siempre Chile ha sido competitiva, lo que pasa es que le costó. Entonces, es volver a encontrarse y que aspire a volver a estar en un mundial. Son protagonistas en las competencias que les ha toca disputar”.

Por último, el exentrenador de Universitario añadió: “Es un proceso con dos mundiales que estamos fuera, lo que lleva con el tiempo, seguramente, a replantear algunas cosas futbolísticas y quienes son los jóvenes que pueden sumarse. Están en ese proceso. Tienen un proceso de ver y de encontrar, y cuanto antes puedan hacerlo para dar resultados”.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 8 de las Eliminatorias 2026

Martes 10 de setiembre

- Colombia 2-1 Argentina / Finalizado

- Chile 1-2 Bolivia / Finalizado

- Ecuador 1-0 Perú / Finalizado

- Venezuela 0-0 Uruguay / Finalizado

- Paraguay 1-0 Brasil / Finalizado

Cómo se jugará la fecha 9 y 10 de las Eliminatorias 2026

Fecha 9

10 de octubre de 2024

Bolivia vs Colombia

Ecuador vs Paraguay

Venezuela vs Argentina

Chile vs Brasil

Perú vs Uruguay

Fecha 10

15 de octubre de 2024

Colombia vs Chile

Paraguay vs Venezuela

Uruguay vs Ecuador

Argentina vs Bolivia

Brasil vs Perú