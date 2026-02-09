Hoy es el Día Mundial de la Pizza: ¿por qué se celebra el 9 de febrero?

Cada 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza, una de las comidas que se ha ido convirtiendo en la más famosa en todo el mundo debido a su fácil preparación y a su gran variedad de sabores.

Este plato italiano internacional logró tanta importancia, que desde 2017 es considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, debido a su rol en la vida social y la transmisión de este arte culinario entre generaciones.

La pizza tiene una base hecha de masa, generalmente circular (aunque también puede ser rectangular o de cualquier otra forma), elaborada con harina de trigo, sal, agua y levadura.

Cuando la base está lista, lo habitual es echar encima salsa de tomate y queso mozzarella y, luego colocar en la superficie los ingredientes que se deseen, como jamón, pepperoni, anchoas, piña, verduras, entre otras cosas.

La mejor forma de cocinarla es de la manera tradicional: en horno de leña. Sin embargo, en la actualidad, usar hornos electrodomésticos es una práctica común, sobre todo si se busca preparar pizzas precocinadas, congeladas o listas para hornear.

La pizza es uno de los alimentos más solicitados en cualquier reunión para visualizar algún espectáculo deportivo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Historia de la pizza

A pesar de su origen italiano, la palabra ‘pizza’ proviene del griego ‘pēktos’, que significa ‘sólido’ o ‘coagulado’. Se especula que los inicios de este platillo se remontan a la época de las antiguas culturas de Egipto, Persia, Grecia y Roma.

En el periodo 521-500 a.C., los soldados persas comían una especie de pan plano en el que ponían dátiles y queso fundido. De igual manera sucedía en la antigua Roma, donde los soldados echaban aceite de oliva macerado con distintas hierbas en un pan plano.

No obstante, la pizza que se conoce actualmente se originó en la ciudad italiana de Nápoles, dónde se cree que sus habitantes le echaban tomate a un pan plano elaborado a base de levadura.

De acuerdo a una leyenda urbana muy popular, el creador de la pizza moderna fue Raffaele Esposito, quien vivía en la mencionada ciudad italiana e inventó una pizza en el año 1889 en honor a la reina Margherita, a la que bautizó como ‘pizza margarita’.

La gran cantidad de migrantes italianos hacia Estados Unidos que tuvo lugar en los siglos posteriores hizo que la pizza se popularizara y logrará con el paso de los años conseguir su propia fecha.