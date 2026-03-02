Con el objetivo de fortalecer la seguridad del dinero local, el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) comunicó que durante febrero emitió una edición renovada del billete de 200 soles, incluyendo elementos diseñados para disminuir la posibilidad de que sean falsificados. A continuación, te contaremos todos los detalles que debes conocer sobre esta situación.

La característica que tiene el nuevo billete de 200 soles para vitar falsificaciones, según el BCRP

La institución señaló que la renovación pone énfasis en la banda de seguridad, un componente esencial para comprobar la autenticidad del billete de manera inmediata. La finalidad es que su identificación sea más sencilla tanto para las personas como para tiendas y organismos bancarios.

El Banco Central de Reserva del Perú precisó que la franja renovada mide 5 mm de grosor, superando los 4 mm del diseño previo. Asimismo, combina tonalidades azul y verde, lo que facilita su reconocimiento visual de manera más rápida y precisa.

La entidad indicó que la banda incorpora un efecto de movimiento más evidente, que combina el cambio de color con el desplazamiento visual. Estas propiedades se perciben al inclinar ligeramente el billete a la altura de la vista, permitiendo verificar su legitimidad sin necesidad de aparatos adicionales. Las nuevas emisiones convivirán con los billetes de 200 soles vigentes, conservando ambos su validez total para cualquier tipo de operación.

¿Qué más debes saber sobre este tema?

Además, incluye pigmentos visibles bajo luz UV, texturas especiales para personas con limitaciones visuales y un segmento fosforescente con hilos multicolores. El Banco Central de Reserva del Perú indicó que esta serie circula desde 2021 y fue creada por la firma británica De La Rue International Limited tras ganar un certamen prestigioso.

Es importante resaltar que, en términos estéticos, el diseño del billete le brinda tributo a Tilsa Tsuchiya Castillo, personalidad emblemática de las artes plásticas del Perú durante el siglo XX.