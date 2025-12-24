Falta muy poco para celebrar Navidad en Perú pero alrededor del mundo ya hay algunos países que están conmemorando fiestas. ¿Cuál fue el primer país en recibir la Navidad? Aquí te lo contamos.

Kiribati, el primer país del mundo en recibir la Navidad 2025

Como ocurre cada año, Kiribati vuelve a ser el primer país del planeta en darle la bienvenida a la Navidad 2025. Este pequeño Estado insular del Pacífico marca el inicio oficial de las celebraciones navideñas a nivel mundial gracias a su ubicación estratégica en el huso horario más adelantado del mundo.

¿Por qué Kiribati celebra la Navidad antes que todos?

La razón principal está en la Línea Internacional de Cambio de Fecha. En 1995, Kiribati decidió mover esta línea para incluir a todas sus islas dentro del mismo día calendario. Gracias a este cambio, las islas del este del país, como Kiritimati (Isla de Navidad), operan bajo el huso horario UTC+14, el más adelantado del mundo.

Esto significa que cuando en gran parte del planeta aún es 24 de diciembre, en Kiribati ya es oficialmente 25 de diciembre.

Dentro de Kiribati, Kiritimati es el punto exacto donde inicia la Navidad cada año. Esta isla, una de las más grandes del mundo por superficie terrestre, se convierte simbólicamente en el primer lugar del planeta en celebrar el nacimiento de Jesús y el inicio de las festividades navideñas.

Así se vive la Navidad en Kiribati

La celebración navideña en Kiribati combina tradiciones cristianas con costumbres locales. Las comunidades participan en:

Misas y ceremonias religiosas

Cantos tradicionales y coros

Reuniones familiares y comunitarias

Comidas típicas elaboradas con pescado, coco y productos locales

La Navidad es una de las fechas más importantes del año para los habitantes del país.

¿Dónde está ubicado Kiribati?

Kiribati está ubicado en Oceanía, en el océano Pacífico central, al noreste de Australia.

Es un país insular formado por 33 islas y atolones, distribuidos en una vasta área del Pacífico, cerca del ecuador. Su territorio se organiza en tres grandes grupos de islas:

Islas Gilbert : al oeste, donde se encuentra la capital, Tarawa del Sur .

: al oeste, donde se encuentra la capital, . Islas Fénix : en la zona central del país.

: en la zona central del país. Islas de la Línea: al este, donde está Kiritimati (Isla de Navidad), uno de los primeros lugares del mundo en recibir el Año Nuevo y la Navidad.

Aunque Kiribati es uno de los países menos poblados del mundo, su posición en el mapa le otorga un protagonismo especial cada Navidad. Mientras millones de personas esperan la medianoche en distintos continentes, en este rincón del Pacífico la Navidad ya es una realidad.