La noche de Navidad está cada vez más cerca. Si ya tienes tu outfit pero aún no has elegido los accesorios para complementar, aquí tenemos algunas opciones perfectas para ti. Recuerda, un accesorio statement puede elevar tu look si este es minimal o monocromático. Además, para esta noche especial, la tendencia es llevar texturas como el terciopelo y satén, con detalles bordados o en pedrería. En cuanto al color, todo dependerá del resto de tu tenida.

1. Amanda Headwear: Esta marca peruana tiene opciones de moños de terciopelo perfectas (S/ 45) para lucir la noche de Navidad. Descubre más diseños en su página de IG.

2. Butrich: La reconocida marca de la diseñadora peruana Jessica Butrich ha lanzado su primera colección de accesorios para el cabello. Entre las opciones destacan los bellos turbantes de tela satinada (S/120 a S/200) y vinchas en diferentes colores. Descubre los detalles en su cuenta de IG y web.

3. Ariana Santillana: La diseñadora peruana no solo destaca por su increíble propuesta de aretes en clave maxi, sino también por sus vinchas statement decoradas de pedrería. Encuentra la más adecuada para tu look de Navidad en su web o en su página de IG.

4. Bamvog: Esta marca propone apostar por vinchas statement en colores enteros y print. Además, tiene opciones de scrunchies en seda italiana, perfecta para no dañar el cabello. Encuentra todos sus modelos en su cuenta de IG.

5. Isadora: La marca argentina, también ha traído propuestas interesantes a sus tiendas en Perú. Si no quieres lucir una vincha o turbante en la noche de Navidad, puedes apostar por unas hebillas de pedrería para complementar tu look. Encuentra todas las opciones y modelos en su web o tiendas en diferentes centros comerciales.

