Muchos expertos coinciden en que dormir bien es fundamental para la salud, ya que permite la recuperación física y mental, fortalece el sistema inmunológico, favorece la consolidación de la memoria y contribuye a regular las hormonas relacionadas con el metabolismo y el estado de ánimo. Sin embargo, es habitual que el ser humano sueñe mientras descanse, ya que refleja el estado de descanso físico y mental, clave para el funcionamiento del sistema inmunitario y el desarrollo del cerebro. Así, entre los sueños más frecuentes se encuentran ser perseguido, caer al vacío, estar desnudo en público, no estar preparado para un examen o llegar tarde. De hecho, soñar que se caen los dientes es otro de los sueños más comunes y, según muchos especialistas, puede tener diversos significados, como la sensación de pérdida de control, la inseguridad o el miedo a perder la capacidad de comunicarse. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SIGNIFICA SOÑAR QUE SE CAEN LOS DIENTES?

Actualmente, existen diversas teorías que buscan explicar el significado de los sueños, los cuales en ocasiones pueden resultar inquietantes o perturbadores. Es así que, a través de la plataforma Hello, se citó a algunos especialistas para explicar uno de los sueños más frecuentes: la caída de los dientes. De acuerdo con el psicólogo Marc Rodríguez, este tiene diferentes interpretaciones que radica principalmente en la ansiedad y el estrés, ya que la pérdida de control, la incertidumbre laboral o las preocupaciones por el futuro se reflejan en el subconsciente mediante la caída de los dientes.

@josie_diezcanseco 🦷 ¿Soñaste con dientes? 🦷 No es solo un sueño… Soñar con dientes suele reflejar inseguridades, miedo a perder el control o preocupaciones por la imagen personal. Si se te caen, podría ser señal de ansiedad o de cambios importantes en tu vida. Pero si están fuertes y sanos, ¡es un buen augurio de poder y renovación! Cada detalle en tu sueño tiene un significado especial del universo para ti. ✨ Descubre qué quiere decir tu sueño en chateaconjosie.com 🔮 #josiediezcanseco #suenos #interpretaciondesuenos #suenoscondientes #mensajesdelalma #esoterismo #significados ♬ sonido original - Josie Diez Canseco

Por su parte, para el especialista Ian Wallace señala que este tipo de sueño refleja una pérdida de confianza al defender una postura, lo que lo relaciona con la autoestima y la seguridad personal. Eso no es todo, también está relacionado con el temor a envejecer, por lo que la apariencia y la salud física se vuelve una preocupación. Por último, la caída de los dientes en los sueños se vincula con dificultades de comunicación, ya que puede reflejar problemas para expresar ideas o emociones hacia los demás, o la sensación de no ser escuchado en el entorno social o familiar, conforme comparte Infobae.

¿QUÉ EJERCICIO AYUDA A MEJORAR LA CALIDAD DEL SUEÑO EN LAS PERSONAS?

A través de un estudio realizado por la Universidad Deportiva de Harbin, compartido por La Tercera, reveló el mejor ejercicio que deberían realizar las personas para mejorar la calidad del sueño. Se trata del yoga, una disciplina milenaria que integra cuerpo, respiración y mente para mejorar la salud física y mental, por lo que se presenta como una opción beneficiosa para las personas que padecen trastornos relacionados con el descanso. Asimismo, los expertos plantean que el impacto de esta práctica física en el sueño estaría vinculado a su capacidad para regular la respiración, lo que a su vez activa el sistema nervioso parasimpático, encargado de funciones como el descanso y la digestión.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron a más de 2 500 personas de distintas edades que presentaban problemas para dormir, y sugirieron que practicar yoga dos veces por semana durante al menos 30 minutos podría ofrecer mejores resultados en la lucha contra el insomnio. De acuerdo con el informe, los participantes mostraron mejoras en la calidad del sueño en un periodo de entre ocho y diez semanas; sin embargo, dejaron en claro que, hasta el momento, se necesitan más investigaciones para confirmar los hallazgos, por lo que no existe una solución específica para alcanzar un descanso perfecto, ya que también cada organismo responde de manera distinta.