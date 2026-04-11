Por Redacción EC

Muchos expertos coinciden en que dormir bien es fundamental para la salud, ya que permite la recuperación física y mental, fortalece el sistema inmunológico, favorece la consolidación de la memoria y contribuye a regular las hormonas relacionadas con el metabolismo y el estado de ánimo. Sin embargo, es habitual que el ser humano sueñe mientras descanse, ya que refleja el estado de descanso físico y mental, clave para el funcionamiento del sistema inmunitario y el desarrollo del cerebro. Así, entre los sueños más frecuentes se encuentran ser perseguido, caer al vacío, estar desnudo en público, no estar preparado para un examen o llegar tarde. De hecho, soñar que se caen los dientes es otro de los sueños más comunes y, según muchos especialistas, puede tener diversos significados, como la sensación de pérdida de control, la inseguridad o el miedo a perder la capacidad de comunicarse. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.