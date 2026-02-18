Premios Lo Nuestro 2026: hora y canal de transmisión de la gala en vivo

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Este jueves 19 de febrero de 2026 se celebran los Premios Lo Nuestro 2026, una de las ceremonias más importantes de la música latina. La gala reunirá a las principales estrellas del pop, urbano, regional mexicano y tropical, y premiará a los artistas más escuchados del último año.
La edición número 38 se realizará en el Kaseya Center de Miami y contará con más de 240 artistas nominados en 44 categorías, además de presentaciones en vivo y premios especiales a figuras legendarias.
Hora confirmada de transmisión de los Premios Lo Nuestro 2026
Los Premios Lo Nuestro 2026 serán transmitidos en vivo este el jueves 19 de febrero a estas horas en Latinoamérica y España:
- México: 7:00 p.m.
- Colombia: 7:00 p.m.
- Ecuador: 7:00 p.m.
- Venezuela: 8:00 p.m.
- Chile: 9:00 p.m.
- Argentina: 9:00 p.m.
- Perú: 7:00 p.m.
- Bolivia: 8:00 p.m.
- Paraguay: 9:00 p.m.
- Uruguay: 9:00 p.m.
- España: 2:00 a.m. (hora peninsular) del día siguiente.
Cuándo y dónde son los Premios Lo Nuestro 2026
Los Premios Lo Nuestro 2026 se realizarán el jueves 19 de febrero en Miami, Estados Unidos. La alfombra magenta comenzará antes de la ceremonia principal, que será transmitida por Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma ViX para toda Latinoamérica.
Dónde ver los Premios Lo Nuestro 2026 en vivo
La ceremonia de los Premios Lo Nuestro 2026 será transmitida en vivo por Univision, UNIMÁS y Galavisión en televisión, mientras que también podrá verse vía streaming a través de la plataforma ViX, que ofrece cobertura para Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. En Perú y otros países de la región, la gala se podrá seguir desde las 7:00 p. m. (Hora de Perú), con la alfombra magenta iniciando una hora antes.
Artistas con más nominaciones en Premios Lo Nuestro 2026
Entre los artistas más nominados del año destacan:
- Bad Bunny
- Carín León
- Myke Towers
- Rauw Alejandro
Cada uno lidera con alrededor de 10 nominaciones, seguidos por Karol G, Fuerza Regida y Beéle con múltiples menciones en distintas categorías.
Lista de nominados a las categorías principales
Artista del Año – Premio Lo Nuestro
- Bad Bunny
- Beéle
- Carín León
- Fuerza Regida
- Karol G
- Maluma
- Marc Anthony
- Rauw Alejandro
- Romeo Santos
- Shakira
Canción del Año
- “Desde Hoy” – Natti Natasha
- “DTMF” – Bad Bunny
- “El Amor de Mi Herida” – Carín León
- “Imagínate” – Danny Ocean & Kapo
- “Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos
- “Latina Foreva” – Karol G
- “Me Jalo” – Fuerza Regida & Grupo Frontera
- “No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández
- “Otra Noche” – Myke Towers & Darell
- “Soltera” – Shakira
Álbum del Año
- “¿Y Ahora Qué +?” – Alejandro Sanz
- “111xpantia” – Fuerza Regida
- “Babylon Club” – Danny Ocean
- “Cosa Nuestra” – Rauw Alejandro
- “Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny
- “Eterno” – Prince Royce
- “Island Boyz” – Myke Towers
- “La Ciudad” – Alleh & Yorghaki
- “Palabra de To’s (Seca)” – Carín León
- “Tropicoqueta” – Karol G
Artistas confirmados para presentaciones en vivo
La ceremonia contará con más de 30 actuaciones musicales, incluyendo a:
- Marc Anthony
- Maluma
- J Balvin
- Romeo Santos
- Carlos Vives
- María Becerra
- Sebastián Yatra
- Thalía
- Tokischa
- Elena Rose
También habrá homenajes especiales y estrenos exclusivos de canciones durante la gala.
Premios especiales confirmados
En esta edición se entregarán reconocimientos especiales a:
- Arcángel – Ícono Urbano
- Juanes – Premio a la Trayectoria
- Los Bukis – Legado Musical
- Manolo Díaz – Visionario
- Paloma San Basilio – Excelencia Musical
Ficha técnica Premios Lo Nuestro 2026
- Evento: Premios Lo Nuestro 2026
- Fecha: 19 de febrero de 2026
- Lugar: Kaseya Center, Miami
- Categorías: 44
- Transmisión: Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX
- Presentadoras: Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina