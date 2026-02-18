Premios Lo Nuestro 2026: hora y canal de transmisión de la gala en vivo

Este jueves 19 de febrero de 2026 se celebran los Premios Lo Nuestro 2026, una de las ceremonias más importantes de la música latina. La gala reunirá a las principales estrellas del pop, urbano, regional mexicano y tropical, y premiará a los artistas más escuchados del último año.

La edición número 38 se realizará en el Kaseya Center de Miami y contará con más de 240 artistas nominados en 44 categorías, además de presentaciones en vivo y premios especiales a figuras legendarias.

Hora confirmada de transmisión de los Premios Lo Nuestro 2026

Los Premios Lo Nuestro 2026 serán transmitidos en vivo este el jueves 19 de febrero a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Perú: 7:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (hora peninsular) del día siguiente.

Cuándo y dónde son los Premios Lo Nuestro 2026

Los Premios Lo Nuestro 2026 se realizarán el jueves 19 de febrero en Miami, Estados Unidos. La alfombra magenta comenzará antes de la ceremonia principal, que será transmitida por Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma ViX para toda Latinoamérica.

Dónde ver los Premios Lo Nuestro 2026 en vivo

La ceremonia de los Premios Lo Nuestro 2026 será transmitida en vivo por Univision, UNIMÁS y Galavisión en televisión, mientras que también podrá verse vía streaming a través de la plataforma ViX, que ofrece cobertura para Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. En Perú y otros países de la región, la gala se podrá seguir desde las 7:00 p. m. (Hora de Perú), con la alfombra magenta iniciando una hora antes.

Artistas con más nominaciones en Premios Lo Nuestro 2026

Entre los artistas más nominados del año destacan:

Bad Bunny

Carín León

Myke Towers

Rauw Alejandro

Cada uno lidera con alrededor de 10 nominaciones, seguidos por Karol G, Fuerza Regida y Beéle con múltiples menciones en distintas categorías.

Lista de nominados a las categorías principales

Artista del Año – Premio Lo Nuestro

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Fuerza Regida

Karol G

Maluma

Marc Anthony

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Shakira

Canción del Año

“Desde Hoy” – Natti Natasha

“DTMF” – Bad Bunny

“El Amor de Mi Herida” – Carín León

“Imagínate” – Danny Ocean & Kapo

“Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos

“Latina Foreva” – Karol G

“Me Jalo” – Fuerza Regida & Grupo Frontera

“No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández

“Otra Noche” – Myke Towers & Darell

“Soltera” – Shakira

Álbum del Año

“¿Y Ahora Qué +?” – Alejandro Sanz

“111xpantia” – Fuerza Regida

“Babylon Club” – Danny Ocean

“Cosa Nuestra” – Rauw Alejandro

“Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny

“Eterno” – Prince Royce

“Island Boyz” – Myke Towers

“La Ciudad” – Alleh & Yorghaki

“Palabra de To’s (Seca)” – Carín León

“Tropicoqueta” – Karol G

Artistas confirmados para presentaciones en vivo

La ceremonia contará con más de 30 actuaciones musicales, incluyendo a:

Marc Anthony

Maluma

J Balvin

Romeo Santos

Carlos Vives

María Becerra

Sebastián Yatra

Thalía

Tokischa

Elena Rose

También habrá homenajes especiales y estrenos exclusivos de canciones durante la gala.

Premios especiales confirmados

En esta edición se entregarán reconocimientos especiales a:

Arcángel – Ícono Urbano

Juanes – Premio a la Trayectoria

Los Bukis – Legado Musical

Manolo Díaz – Visionario

Paloma San Basilio – Excelencia Musical

Ficha técnica Premios Lo Nuestro 2026