El último sábado, Andrés Hurtado utilizó su programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ para anunciar que se alejaría de la pantalla chica por un par de semanas con el objetivo de aclarar su situación legal en el caso de lavado de activos y minería ilegal y el vínculo que tiene con los hermanos Siucho y la fiscal Elizabeth Peralta Santur. En ese contexto, Panamericana Televisión se pronunció sobre la suspensión del presentador de televisión y las graves acusaciones que pesan en su contra desde hace varios días que se destapó esta noticia. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE ANDRÉS HURTADO EN PANAMERICANA TELEVISIÓN?

Durante estos días, Andrés Hurtado no la viene pasando bien, pues las acusaciones en su contra por el supuesto pago de un millón de soles por la devolución de 100 kilos de oro viene siendo investigado por la Comisión de Fiscalización. Además, según el programa ‘Beto A Saber’, el cómico habría sido mediador entre los hermanos Siucho Neira y Elizabeth Peralta Santur, una fiscal superior especializada en delitos de lavado de activos. Ante ello, el popular ‘Chibolín’ utilizó su programa sabatino para anunciar que se ausentará del programa por unas semanas y agradeció a Panamericana Televisión.

Andrés Hurtado enfrenta acusaciones por presunto tráfico de influencias y lavado de activos.

“Voy a despedirme temporalmente por unos dos o tres sábados. Me tomaré un tiempo para dedicarme a los temas legales que están en cuestión, voy a dedicarme unos dos o tres sábados para estos temas. No voy a usar mi programa para hablar de ningún tema o ventilar casos. Agradezco a mi casa Panamericana Televisión por permitirme esto: mi pedido de ausentarme unos sábados. Pronto regresaré a hacer eso que hacer: hacer feliz a la gente, entretenerlos, ayudar a mis hermanos más necesitados, llevarle esperanza a sus hogares. Así que, muy pronto estoy de regreso”, precisó Hurtado.

No obstante, el canal 5 se pronunció por medio de su plataforma oficial para dar a conocer que Andrés Hurtado fue suspendido de su espacio televisivo tras todas las acusaciones que existen en su contra. “Panamericana Televisión suspende temporalmente a Andrés Hurtado de la conducción de su programa”, indica el titular. Es importante mencionar que la casa televisora no explicó a detalles la interrupción del investigado.

MIGRACIONES EMITIÓ ALERTA SOBRE POSIBLE SALIDA DEL PAÍS DE ANDRÉS HURTADO

Este domingo 8 de septiembre, la Superintendencia Nacional de Migraciones emitió una alerta informativa por la posible salida del país de Andrés Hurtado, Iván Siucho, Javier Meu Lei y la fiscal superior especializada en lavado de activos y pérdida de dominio Elizabeth Peralta Santur por estar implicados en acusaciones de presunto tráfico de influencias y corrupción.

“La Fiscalía de la Nación informa que hoy se ha comunicado a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público sobre la presunta inconducta funcional de la abogada Luz Elizabeth Peralta Santur, fiscal superior titular especializada en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio; esto en relación a la información difundida por diversos medios de comunicación, para que el organismo actúe según sus atribuciones”, comunicó el Ministerio Público.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE EL CASO DE ANDRÉS HURTADO?

Durante los últimos días, Magaly Medina ha venido recibiendo una ola de críticas por no tocar el tema en su programa de Andrés Hurtado que enfrenta acusaciones por presunto tráfico de influencias y lavado de activos. Por ello, en las redes sociales una seguidora comentó una publicación defendiendo a la ‘Urraca’: “A los que escriben por qué no hablas de Chibolín...porque simplemente no la da la gana, ella escoge de qué hablar, no porque Rodrigo dice que hable ella lo hará”, escribió.

Entonces, la pelirroja decidió responderle y darle la razón, insinuando que ‘Peluchín’ es el que se “copia” de su contenido. “Exacto. Entiendan bien ¿Desde cuándo otros dirigen mi programa? Son ellos los que siempre copian todo lo que hago”, comentó Medina.