Por Redacción EC

La ilusión de vivir uno de los momentos más importantes de su corta carrera terminó en una amarga decepción para Noah Martínez Gamboa. La creadora de contenido infantil, conocida por el canal “Las ocurrencias de Noah”, reveló que su participación como artista invitada en el concierto de la cantante mexicana Lara Campos, programado para el domingo 2 de agosto en Costa 21, fue suspendida cuando todo estaba listo para salir al escenario. La presentación marcaría, además, el estreno oficial de “Arriba las manos”, su primer tema musical.