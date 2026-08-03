La ilusión de vivir uno de los momentos más importantes de su corta carrera terminó en una amarga decepción para Noah Martínez Gamboa. La creadora de contenido infantil, conocida por el canal “Las ocurrencias de Noah”, reveló que su participación como artista invitada en el concierto de la cantante mexicana Lara Campos, programado para el domingo 2 de agosto en Costa 21, fue suspendida cuando todo estaba listo para salir al escenario. La presentación marcaría, además, el estreno oficial de “Arriba las manos”, su primer tema musical.

¿Qué pasó con Noah y Lara Campos? Influencer peruana cuenta que cancelaron su show como telonera de la artista mexicana

A través de un video publicado en sus redes sociales, la pequeña influencer de seis años relató lo ocurrido y expresó su tristeza por no poder compartir el espectáculo con el público. En las imágenes también aparecen las integrantes de su elenco de baile, quienes ya se encontraban preparadas y caracterizadas para el show. Noah, que reúne más de 50 mil seguidores en Instagram y cerca de 80 mil en TikTok, recibió el respaldo de sus seguidores tras contar lo sucedido y mostrar la frustración que vivió a pocas horas del evento.

“Amiguitos, esto es un comunicado a todo el Perú. Yo era telonera de Lara Campos. Hoy es el 2 de agosto. Supuestamente hoy me iba a presentar como telonera para abrir su concierto y ya, lo pararon no me voy a presentar nada. Las bailarinas las tenía listas, ya están todas peinadas. Madrugamos muchísimo y ya, lo pararon”, dijo la menor a sus seguidores.

¿Qué más dijo Noah?

Durante su pronunciamiento, Noah aseguró que la suspensión de su presentación fue una decisión tomada por el equipo de Lara Campos. La menor explicó que tanto ella como su elenco habían dedicado semanas de ensayos y preparación para ofrecer un espectáculo especial, por lo que la noticia resultó especialmente difícil de asimilar cuando todo estaba listo para el inicio del concierto.

“Este mensaje es directamente a la gente de Lara Campos, que fue la que me canceló esto. Yo tenía muchos meses preparándome y ya, se canceló. No pasa nada. Solo les quería decir a ver si me pueden ayudar. Yo sé que yo puedo contar con ustedes, son mi gente. Quería decirles que no es justo”, agregó Noah.

¿Qué más debes saber sobre la situación que vivió Noah?

La sorpresa fue aún mayor porque, apenas unas horas antes del espectáculo, Noah y las bailarinas que la acompañaban habían participado con normalidad en el ensayo general realizado sobre el mismo escenario donde se desarrollaría el concierto. Según relató la influencer, durante esa jornada no recibieron ninguna observación ni fueron informadas de que su participación pudiera verse afectada.

Tras hacerse público lo ocurrido, las reacciones no tardaron en multiplicarse en redes sociales. Decenas de seguidores expresaron su apoyo a la pequeña creadora de contenido y lamentaron que no pudiera cumplir con una presentación que había generado gran expectativa, especialmente por tratarse del lanzamiento en vivo de su primera canción.